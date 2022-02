Flamengo explica baixa de Isla contra o Resende, diz ter acreditado na ‘boa fé’ do atleta e informa que o multará Mais cedo, o Flamengo havia revelado que Isla foi desfalque, pois se apresentou com quadro viral; nesta noite, o clube deu mais explicações detalhes

Neste domingo, o Flamengo voltou a explicar a ausência de Isla na partida contra o Resende, válida pela nona rodada do Cariocão. Com mais detalhes, o clube explicou a situação, destacou que multará o atleta e garantiu que o lateral esclarecerá os relatos que foram repassados ao Departamento Médico nesta manhã. O posicionamento do clube vem logo após o jogador publicar uma foto e vídeo aproveitando uma festa.

> ATUAÇÕES: Arrascaeta e Rodinei são os destaques positivos do Flamengo

ENTENDA O CASO

Mais cedo, após revelar a lista de relacionados para enfrentar o Resende, o Flamengo havia informado que Isla se apresentou com quadro viral e, por isso, foi vetado pelo DM.

Agora, de noite, o Flamengo revelou que, na apresentação, Isla relatou “diversos sintomas que o impossibilitava de ir para o jogo”. Consequentemente, como explicou o Rubro-Negro, ele foi retirado da relação, reavaliado, medicado e direcionado para exercícios leves.

Em nota, o Fla destacou que “além de toda preocupação e de acreditar na boa-fé do atleta, o clube também realizou teste de covid-19, com resultado negativo”. Assim, na próxima terça-feira, data da reapresentação, Isla será advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao DM.

A publicação do Flamengo, vale destacar, vem após a publicação de uma foto e um vídeo do jogador no stories, do Instagram. Na publicação, ele aparece bem e aproveitando uma festa:

Foto postada no stories do jogador há poucas horas (Foto: Reprodução/Instagram)

Além de toda preocupação e de acreditar na boa-fé do atleta, o Clube também realizou teste de covid-19, com resultado negativo. Na próxima terça-feira (1), o atleta será devidamente advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao Departamento Médico. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 28, 2022

VEJA A NOTA COMPLETA

Neste domingo (27), Isla se apresentou e relatou diversos sintomas que o impossibilitava de ir para o jogo. Foi retirado da relação, reavaliado, medicado e direcionado para exercícios leves.

Além de toda preocupação e de acreditar na boa-fé do atleta, o Clube também realizou teste de covid-19, com resultado negativo.

Na próxima terça-feira (1), o atleta será devidamente advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao Departamento Médico.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais