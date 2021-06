Flamengo estuda levar jogo contra o Fortaleza para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

A realização da Copa América no Brasil pode afetar diretamente o Flamengo a partir da próxima semana. Em meio à sequência de jogos no Rio de Janeiro, a diretoria rubro-negra estuda levar o duelo com o Fortaleza, pelo Brasileirão, para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida será na quarta-feira, 23 de junho. A notícia foi divulgada inicialmente pelo jornal “O Dia”.

+ Thuler de saída: saiba onde estão jogadores que ainda pertencem ao Flamengo



A possibilidade de transferir o local do jogo surgiu para antecipar a um possível problema: o clube ainda não sabe se poderá utilizar o Maracanã, que será entregue em breve à Conmebol para preparar o gramado do estádio para a final da Copa América, marcada para 10 de julho.

O Flamengo já fez contato com a Prefeitura de Volta Redonda e indicou que pretende utilizar o Raulino de Oliveira contra o Fortaleza. A última vez que o clube atuou no estádio foi na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, em 1º de maio.

+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!



O martelo ainda não foi batido, mas pode ser nas próximas horas. Com encontro marcado no Maracanã para acompanhar o duelo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, os dirigentes rubro-negros vão debater o assunto antes da partida e pretendem chegar a uma definição.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também