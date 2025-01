Flamengo estreia titulares no Carioca diante do Volta Redonda no Mané Garrincha

Atual campeão carioca, o Flamengo tenta emplacar uma boa sequência na competição após um início complicado, com um elenco formado em sua grande maioria por jovens da base. Com o retorno de seus principais jogadores, o rubro-negro faz a sua “verdadeira estreia” diante do Volta Redonda, neste sábado, às 16h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O confronto é válido pela quinta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do estadual.

Na última rodada, enfim, o Flamengo conquistou a sua primeira vitória, com uma goleada de 5 a 0 em cima do Bangu, em jogo disputado no estádio Castelão, em São Luis (MA). Atualmente está em nono lugar com quatro pontos.

Por outro lado, o Volta Redonda, atual campeão brasileiro da Série C, aproveitou bem o fato dos “grandes” pouparem suas estrelas e já aparece com nove pontos, em segundo lugar, atrás do Maricá, com 10. No meio de semana ganhou por 2 a 1 do Botafogo, no Engenhão.

Após a realização da pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo terá a volta do técnico Filipe Luís e os atletas do grupo principal. Ele valorizou este período inicial de treinamentos, destacando que foi fundamental para a evolução do grupo.

“A pré-temporada foi muito boa. Eu acredito muito que juntar o grupo e fechá-lo em um lugar isolado, criam-se relações novas, relações sócio-afetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais”, comentou Filipe Luis.

Único reforço anunciado para a sequência da temporada, o atacante Juninho está entre os relacionados para o confronto e pode fazer sua estreia oficial. O meia De Arrascaeta, que não esteve em campo na partida contra o São Paulo, na Flórida, também foi relacionado e pode fazer sua primeira partida no ano.

Em contrapartida, o zagueiro Cleiton, o meia Lorran e o atacante Carlinhos não estarão presentes. O trio foi utilizado nas primeiras rodadas do Carioca, mas foi cortado para o duelo contra o Volta Redonda. O criticado Carlinhos é o artilheiro do torneio com três gols.

A principal dúvida quanto a escalação está no ataque. Na pré-temporada, Filipe Luís optou por fazer diferentes testes no setor ofensivo. Michael e Gonzalo Plata são alguns dos nomes que disputam uma posição no time titular. Além disso, o treinador ainda não definiu se Juninho fará sua estreia entre os onze iniciais ou se Bruno Henrique será improvisado como centroavante.

Embalado depois de três vitórias consecutivas, sendo duas delas contra grandes do futebol carioca (Fluminense e Botafogo), o Volta Redonda deve repetir a base das últimas duas rodadas. O principal desfalque é Cayo Tenório, que cumprirá suspensão após receber cartão vermelho contra o Botafogo.

Mas a principal dúvida do técnico Rogério Corrêa se refere ao esquema tático. Ele pode escolher usar um time mais ofensivo, com Marquinhos no ataque, ou uma formação mais conservadora, com Luciano Naninho no meio-campo. No setor ofensivo, o meia Chay, bem como os atacantes Kelvin e Bruno Santos, continuam como referências.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X FLAMENGO

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Michael (Plata). Técnico: Filipe Luís.

VOLTA REDONDA – Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Pierre, Robinho e Chay; Kelvin, Marquinhos (Luciano Naninho) e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa

ÁRBITRO – Alan Trindade da Silva.

HORÁRIO – 16h30.

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).