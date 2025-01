Flamengo ‘estreia’ titulares e derrota Volta Redonda no Mané Garrincha

Com a presença dos seus titulares, o Flamengo não deu chances ao Volta Redonda e venceu por 2 a 0, neste sábado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O rubro-negro mostrou intensidade, sempre procurou o gol e deixou uma boa impressão. Michael e Plata marcaram os gols, um em cada tempo.

Como os reservas tinham conquistado na rodada passada a primeira vitória, com uma goleada de 5 a 0 sobre o Bangu, agora o Flamengo soma sete pontos e já aparece, de forma provisória, na zona de classificação das semifinais. É o terceiro colocado, atrás do próprio Volta Redonda, com nove, e do Maricá, com 10.

O Flamengo foi daquele jeito que o seu torcedor gosta: um futebol técnico aliado à aplicação, com muita movimentação e determinado a atacar. Encurtou tanto o espaço para o adversário a ponto de o Volta Redonda não chutar uma bola em gol no primeiro tempo.

A melhor chance de gol flamenguista saiu aos 29 minutos em cobrança de falta de De la Cruz. Perto da área, ele chutou por cima da barreira e a bola bateu na trave esquerda. O placar seguia em branco.

Para fazer justiça em campo, o Flamengo marcou seu gol aos 42 minutos. A jogada começou e terminou com Michael. Na frente da área ele fez passe em diagonal para De la Cruz, que tentou dar o drible no goleiro Jean Drosny, que evitou o gol com os pés. A bola, porém, sobrou para Michael, que, em velocidade e de frente para o gol, tocou para as redes.

O técnico Filipe Luís voltou para o segundo tempo com o uruguaio Arrascaeta no lugar de De la Cruz. A situação melhorou com o segundo gol saindo logo no primeiro minuto. A defesa do Volta Redonda não aliviou, a bola ficou com Plata, que desceu em diagonal e chutou cruzado de esquerda, para as redes.

Apesar da vantagem, o Flamengo manteve a disposição. Aos 15, Filipe Luís promoveu a estreia do atacante Juninho, que entrou na vaga de Bruno Henrique. E também deu ritmo aos laterais Varela e Ayrton Lucas, substitutos de Wesley e Alex Sandro.

O goleiro Rossi, enfim, fez uma defesa aos 17, num chute pelo alto de Sanchez. O goleiro deu um tapinha e mandou a bola por cima do travessão. E ficou só nisso, porque o Volta Redonda não conseguiu ir ao ataque com perigo.

O estreante Juninho, ainda pouco entrosado com os companheiros, quase marcou de cabeça, aos 32, após um levantamento de Ayrton Lucas. O curioso é que a torcida não gostou e vaiou a saída de Michael para a entrada de Allan, aos 38.

O Flamengo agora volta a campo pela sexta rodada quando enfrentará o Sampaio Corrêa-RJ em clima de estreia. Isso porque este jogo, quinta-feira, às 21h30, vai marcar a sua volta ao Maracanã após um tour pelo Nordeste. O Volta Redonda, em casa, vai tentar a reabilitação diante da Portuguesa, na quarta-feira, às 20h30.

FICHA TÉCNICA:

VOLTA REDONDA 0 X 2 FLAMENGO

VOLTA REDONDA – Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Bruno Barra Luís Cáceres), Pierre (Henrique silva) e Robinho; Bruno Santos, Marquinhos (PK) e MV (Mirandinha). Técnico: Rogério Corrêa.

FLAMENGO – Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De la Cruz (Arrascaeta) e Gerson; Plata, Bruno Henrique (Juninho) e Michael (Allan). Técnico: Filipe Luís.

GOLS – Michael, aos 42 minutos do primeiro tempo. Plata, a um minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Santos (Volta Redonda); Léo Ortiz e Varela (Flamengo).

ÁRBITRO – Alan Trindade da Silva.

RENDA – R$ 2.480.00,00.

PÚBLICO – 22.872 torcedores.

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).