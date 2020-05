Flamengo estende contrato e empresta zagueiro Rafael Santos ao APOEL

A diretoria do Flamengo confirmou nesta sexta-feira o empréstimo do zagueiro Rafael Santos para o APOEL, do Chipre. O jogador estendeu seu vínculo com o time brasileiro até dezembro de 2023 antes de assinar o contrato de empréstimo com a equipe estrangeira até maio de 2022.

“Oi, pessoal. A todos os torcedores do APOEL. Meu nome é Rafael Santos. Estou muito feliz e muito motivado por ter a chance de defender esta camisa amarela e azul do APOEL FC. Vejo vocês em breve”, declarou o brasileiro, em vídeo publicado pelas redes sociais do time do Chipre.

Ao ser anunciado pelo novo clube, o defensor de 22 anos recebeu diversos elogios pela diretoria, que lembrou a participação de Rafael na conquista do título da Copa São Paulo de Juniores em 2016.

O zagueiro vinha fazendo sua segunda temporada entre os profissionais do Flamengo neste ano. Em 2019, chegou a ser inscrito pelo então técnico da equipe Abel Braga na Copa Libertadores.

Nesta temporada, antes da paralisação das competições em razão da pandemia, Rafael Santos disputou quatro partidas como titular do Fla na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Na ocasião, o time vinha sendo representado por reservas e por jogadores do sub-23.