Flamengo estaria preparando proposta para comprar Gabigol em definitivo

Rio – Contratado pelo Flamengo por empréstimo de um ano junto à Inter de Milão no início da temporada, Gabigol é um dos destaques do Rubro-Negro. Artilheiro do futebol nacional em 2019 com 24 gols em 34 partidas, o negócio é tratado como sucesso absoluto. Com isso, a diretoria dá sinais de que fará proposta oficial pela compra em definitivo atacante.

Segundo o portal especializado em notícias do clube italiano “FC Inter News”, o Flamengo se planeja para oferecer 15 milhões de euros pelo passe definitivo do atleta. Porém, a Inter pretende receber um valor em torno de 20 milhões de euros para liberar o camisa 9.

Em entrevistas recentes, o atacante de 22 anos já demonstrou interesse em retornar ao Velho Continente, onde não teve sucesso, mas acredita que há tempo para construir uma carreira de sucesso no futebol europeu. No entanto, Gabigol também revelou que o Rubro-Negro vem ganhando cada vez mais espaço dentro em seu coração. A única certeza até o momento é que o artilheiro defenderá o Flamengo até dezembro.