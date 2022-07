Flamengo está próximo de fechar com outro meia da seleção chilena

Bastante ativo na janela de transferência no meio deste ano, o Flamengo está próximo de anunciar mais um reforço. O rubro-negro deve finalizar a contratação do volante chileno Erick Pulgar. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (27) pelo jornalista Eric Faria no “Seleção SporTV”.







Recentemente, o jogador de 28 anos também chegou a ser sondado pelo Corinthians. No entanto, as negociações não avançaram.

Outro ponto relevante é o extracampo do jogador. Pulgar teve seu nome envolvido em um caso de estupro de uma mulher de 24 anos em Santiago, no Chile. Além disso, no começo da carreira, o volante atropelou e matou um senhor de 66 anos em 2013, o qual não recebeu nenhum socorro por parte do jogador.

“A informação que eu tenho é de que o Flamengo foi até na polícia chilena para tentar entender o processo. A resposta recebida foi de que ele não teve envolvimento neste caso (do estupro). Essa é a posição do Flamengo”, disse Eric Faria.