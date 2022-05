Flamengo está escalado para o clássico com o Fluminense; confira Pedro volta ao banco de reservas e Paulo Sousa monta setor ofensivo com o quarteto consagrado. Hugo é mantido no gol

O Flamengo está escalado para enfrentar o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pelo 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro volta ao banco de reservas e o Rubro-Negro terá o quarteto ofensivo já consagrado com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.





O técnico Paulo Sousa escalou o Flamengo com o Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas; Willian Arão, Andreas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Já no banco de reservas, o treinador tem à disposição Matheus Cunha, Isla, Rodinei, Pablo, Filipe Luís, João Gomes, Thiago Maia, Diego, Lázaro, Vitinho, Marinho e Pedro.

O Flamengo está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos, dois acima da zona de rebaixamento e três do G6.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo – 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29/05/2022, às 18h00 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Onde assistir: Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte

