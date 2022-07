Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-MG; veja o time titular e onde assistir ao jogo O técnico Dorival Júnior mandou a campo o mesmo time que goleou o Tolima por 7 a 1, na Copa Libertadores

O Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-MG no Maracanã, às 21h30 desta quarta-feira, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Dorival Júnior mandou a campo o mesmo time que goleou o Tolima por 7 a 1, na Copa Libertadores.

Dessa forma, o Flamengo está definido com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabi e Pedro.

VEJA A FICHA TÉCNICA

Flamengo x Atlético-MG

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 13 de julho de 2022, às 21h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Bruno Boschilia (Fifa/PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte

