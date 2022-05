Flamengo está escalado para clássico contra o Botafogo; veja o time e onde assistir Clássico será realizado às 11h deste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília





Prestes a jogar o primeiro clássico pelo atual Campeonato Brasileiro, o Flamengo já divulgou a escalação para o confronto diante do Botafogo, às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada. Sem Santos, um dos diversos desfalques, o Rubro-Negro terá a volta de Hugo no gol. Andreas Pereira também volta a ser titular.

O Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; Willian Arão, David Luiz e Filipe Luis; Isla, Thiago Maia, Andreas Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro (C), Bruno Henrique e Gabigol.

Já no banco, Paulo Sousa terá as seguintes opções: Diego Alves, Matheus Cunha, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, João Gomes, Diego Ribas, Lázaro, Victor Hugo e Marinho.

Atualmente, o Flamengo está com cinco pontos e na 12ª posição, enquanto o Botafogo, com a mesma pontuação, está em 13º colocado no Brasileirão.

FICHA-TÉCNICA

​Flamengo x Botafogo – 5ª rodada do Brasileirão

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e hora: 8 de maio de 2022, às 11h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Bruno Boschilla (Fifa/RS) e Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Lins (RS)

Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

