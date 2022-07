Flamengo está definido para encarar o Coritiba pelo Brasileirão; veja a escalação e onde assistir Dorival não poderá contar com David Luiz, lesionado, e Gabigol, suspenso. O comandante mexerá no time e colocará em campo Gustavo Henrique, Diego, Pablo, Lázaro e Marinho

O Flamengo volta a campo neste sábado, às 19h, para medir forças com o Coritiba pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado no Mané Garrincha, e os cariocas tentam embalar também na competição nacional para encostar no líder Palmeiras.

Com 21 pontos, o Rubro-Negro está a nove do alviverde e inicia uma sequência de partidas contra equipes da parte de baixo da tabela. Na escalação Dorival Júnior não poderá contar David Luiz que sentiu dores musculares no jogo contra o Atlético-MG e não viajou a Brasília para seguir tratamento no Rio de Janeiro.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

Neste sentido,Gustavo Henrique fará dupla com Pablo no sistema defensivo. No ataque,o comandante optou por Lázaro e Marinho, já que Gabigol está suspenso após ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians.

Vale lembrar que esta será a última partida sem os reforços, visto que a janela de transferência será aberta na próxima segunda-feira. Everton Cebolinha e Arturo Vidal só poderão estar em campo no confronto com o Juventude, caso Dorival opte por utilizá-los.

Com a rotação do elenco, o treinador colocará em campo Gustavo Henrique, Diego, Pablo, Lázaro e Marinho. Cavbbe salientar que a equipe disputa três competições simultâneas.

O Flamengo vai a campo neste sábado, diante do Coxa, com a seguinte escalação: Santos; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego, Victor Hugo; Lázaro, Marinho e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Onde assistir: Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Flamengo está escalado para enfrentar o Coritiba, pela @Brasileirao! #VamosFlamengo #FLAxCFC pic.twitter.com/CsZ1JYeCxZ — Flamengo (@Flamengo) July 16, 2022

E MAIS: