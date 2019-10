Flamengo está a quatro vitórias de igualar pontuação de título do Brasileiro de 2009

Rio – Líder do Brasileiro com 55 pontos, o Flamengo está a apenas quatro vitórias de igualar a pontuação que teve no único título nacional que conquistou no formato de pontos corridos. Em 2009, a equipe comandada por Andrade foi campeã em uma competição extremamente equilibrada e graças a uma arrancada na reta final da competição.

A pontuação naquele ano foi a mais baixa de um campeão na história dos pontos corridos. O Flamengo já superou em duas oportunidades a campanha de 2009. Em 2016, quando foi terceiro colocado, a equipe carioca fez 71 pontos. O campeão Palmeiras fez 80 pontos. No ano passado, quando foi vice-campeão, o Rubro-negro alcançou 72 pontos, mas o Verdão repetiu a pontuação de dois anos antes e foi novamente campeão.

Neste ano, o Flamengo lidera o Brasileiro com oito pontos de vantagem para o segundo colocado. Faltam 14 rodadas para o fim do torneio e segundo o matemático Tristão García, a equipe carioca precisa de sete vitórias para assegurar o título nacional.