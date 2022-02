Flamengo envia carta à Ferj para contestar arbitragem ‘catastrófica’ no Fla-Flu e cita dupla tricolor Pela 4ª rodada do Carioca, Rubro-Negro perdeu o clássico para o Fluminense por 1 a 0

Insatisfeito com a arbitragem do clássico contra o Fluminense, no último domingo, o Flamengo enviou uma carta com reclamação formal à Comissão de Arbitragem de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Coaf-RJ), assinada pelo vice-presidente jurídico e geral do clube, Rodrigo Dunshee de Abranches.

O documento chega a questionar a não expulsão de Felipe Melo e Fred durante o jogo, encerrado com vitória tricolor por 1 a 0, pela 4ª rodada do Carioca, no Estádio Nilton Santos.

Segundo informações iniciais do site “ge”, a carta cita “graves erros ocorridos no jogo Flamengo x Fluminense”, em que Alexandre Vargas Tavares de Jesus apitou. O Fla considerou a atuação do juiz “catastrófica” no quesito disciplinar, sublinhando ainda que ele teria passado por “afrontamento e intimidação” por Felipe Melo e Fred.

– Empurrado, pressionado e desmoralizado pela equipe do Fluminense – diz trecho do documento enviado pelo Flamengo.

> Veja a tabela do Cariocão



Representantes do Flamengo devem se reunir com o diretor da Coaf, Luiz Mairovitch, ainda nesta semana para lidar pessoalmente com as contestações.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais