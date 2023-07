Flamengo enfrenta Fortaleza no Maracanã para encostar na liderança

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 7:00 Compartilhe

Tentando embalar e diminuir a diferença para o líder Botafogo, o Flamengo confia no fator Maracanã no duelo com o Fortaleza, marcado para este sábado, às 18h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim como o time rubro-negro, a equipe cearense vem realizando uma boa campanha e quer novamente figurar na zona da Libertadores.

O Flamengo, que começa a se firmar com Jorge Sampaoli, vem de vitória sobre o Santos por 3 a 2, e ocupa a terceira colocação, com 22 pontos, atrás apenas de Botafogo (30) e Grêmio (23). Como mandante, o clube rubro-negro tem quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

O Fortaleza, por sua vez, é o oitavo colocado, com 20 pontos. Na última rodada, superou o Atlético-MG por 2 a 1. O time cearense tem a sétima campanha como visitante. Foram seis jogos, com duas vitórias, duas derrotas e dois empates.

No Flamengo, Jorge Sampaoli deve colocar em campo o time que considera ideal, já que não tem desfalques por suspensão. As dúvidas do treinador são no setor ofensivo. Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha e Everton Ribeiro brigam por duas vagas entre os titulares. A ideia é manter o rodízio entre eles, pelo menos para o início do jogo.

Quem não poderá estar em campo é o atacante Luiz Araújo. Ele já treinou com o elenco, mas só poderá estrear a partir de segunda-feira, quando abre a janela de transferência. “Temos que fazer que esses jogadores, que ganharam tanta coisa, recuperarem a fome, a alegria por jogar e a possibilidade de competir. E que seja uma equipe que tenha a pretensão de conquistar algo que já ganhou. Estamos trabalhando nisso”, afirmou Sampaoli.

Do lado do Fortaleza, o técnico Juan Vojvoda não terá o zagueiro Titi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele será substituído por Brítez, que retorna ao time pelo mesmo motivo. Ele formará dupla defensiva com Tinga.

Vojvoda ainda não poderá contar com o goleiro Fernando Miguel e com o atacante Pedro Rocha. Ambos continuam vetados pelo departamento médico. Já Marinho deve seguir o cronograma de treinamentos estabelecido pela comissão. “Estamos em uma sequência de jogos importantes em várias competições. Vamos ter mais uma partida dura para frente. É um grande adversário, mas sabemos o que precisamos fazer para seguir com resultados positivos”, disse o treinador.

