Flamengo enfrenta Boavista e anuncia transmissão do jogo pela internet

Já classificado para as semifinais da Taça Rio – segundo turno do Campeonato Carioca – o Flamengo entra em campo contra o Boavista às 21h30 desta quarta-feira (1º de julho), no Maracanã, pela quinta e última rodada do torneio. O principal desfalque do time comandado por Jorge Jesus será o atacante Gabigol, que será poupado devido a um desconforto muscular A partida será transmitida ao vivo pela internet, no canal FlaTV no Youtube, e também pelo na conta do clube no Twitter e Facebook.

A transmissão do duelo logo mais a noite, pode ser a primeira a ser totalmente produzida pelo Rubro-Negro na internet. No entanto, ao divulgar o jogo de hoje (1º) em seu canal no Twitter, próprio clube menciona que a transmissão via streaming ainda pode ser cancelada por via judicial. Na tarde desta quarta-feira (1º), a emissora recorreu da decisão na 7ª Camara Cível do Tribunal de Justiça do RJ, conforme mensagem publicada na conta do vice-presidente Rodrigo Dunshee de Abranches no Twitter. Na última segunda-feira (29), o juiz titular da 10ª Vara Cível, Ricardo Cyfer negou um pedido de liminar feito pela TV Globo, no intuito de proibir o Flamengo de transmitir os jogos do Campeonato Estadual.

O Flamengo não tem contrato com a TV Globo, diferente dos outros 13 clubes que disputam o Campeonato Carioca. A decisão pela transmissão por streaming (veiculação de vídeos em tempo real) foi embasada na Medida Provisória (MP) 984/2020, assinada pelo Presidente da República Jair Bolsonaro, no último dia 18. A MP atribui exclusivamente ao mandante da partida a responsabilidade de decidir a respeito da transmissão do jogo. Antes, as duas equipes – mandante e visitante – compartilhavam da decisão; os dois clubes tinham que ter contrato com a detentora de direitos de transmissão, o que impedia negociação individual de cada agremiação.

Relevância da partida

Líder isolado no Grupo A, com 12 pontos, o Flamengo vai em busca da vitória para se manter no topo da classificação geral do Estadual, que leva em conta a pontuação conquistada nos dois turnos. A equipe rubro-negra soma 25 pontos, e em segundo lugar está o Fluminense,com 24. O Rubro-Negro já faturou a Taça Guanabara e mira na conquista do estadual. De acordo com o regulamento do Campeonato Carioca, o time que for campeão dos dois turnos, e liderar a classificação geral levantará a taça, sem precisar disputar a final.

O time que iniciará jogando deverá ser o mesmo que venceu o Bangu por 3 a 0, no Maracanã, no último dia 18. Pedro é o substituto natural do artilheiro Gabigol, com 11 gols marcados. Outra opção seria começar com Pedro Rocha.

Já o Boavista, na terceira colocação, segue com chances de avançar às semifinais: a equipe da Região dos Lagos possui 7 pontos e está empatada com o Botafogo. O Alvinegro também joga hoje (1º) às 21h30. O confronto será no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte da capital. No momento, o alvinegro leva vantagem no número de gols marcados, 9 a 5.

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro Rocha/Pedro. Técnico: Jorge Jesus

Boavista: Klever, Douglas Pedroso, Elivelton, Victor Pereira e Jean; Fernando Bob, Fejjerson Renan, Erick Flores e Tartá; Michel e Pecel.Técnico: Paulo Bonamigo.

