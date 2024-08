Flamengo encara Red Bull Bragantino para seguir na briga pela liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Depois de superar a batalha da altitude de La Paz, onde conquistou sua vaga às quartas de final da Copa Libertadores, o Flamengo tenta se recompor para voltar ao Campeonato Brasileiro. Ainda sob os efeitos do desgaste físico e mental gerados pela disputa contra o Bolívar, o time carioca enfrenta o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 20 horas, no Maracanã, pela 24ª rodada.

Mesmo cansado, o Flamengo não pode deixar de pontuar e precisa buscar a reabilitação da goleada por 4 a 1 sofrida no clássico com o Botafogo, na última rodada, no Engenhão. Com 41 pontos e um jogo a menos, é o quarto colocado e mira alcançar o líder Botafogo, com 46. Além disso, não ganha há três rodadas.

A delegação flamenguista voltou da Bolívia preocupada com o estado de saúde do técnico Tite. Ele foi quem mais sentiu os efeitos da altitude, precisando ser medicado após a coletiva e quando chegou ao Rio de Janeiro acabou encaminhado para exames mais detalhados num hospital da zona sul.

O diagnóstico foi de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca comum em ex-atletas, com sintomas de dor no peito, palpitação e dificuldade para respirar. Por precaução, Tite ficou internado até sábado e sua presença no jogo de domingo está descartada. Os treinos já foram comandados na sexta-feira pelo auxiliar Cléber Xavier.

Em relação ao time, Xavier deve manter a programação inicial da comissão técnica. É provável que mantenha o rodízio no gol com a volta de Matheus Cunha no lugar de Rossi, eleito o melhor em campo em La Paz, na derrota por 1 a 0, que classificou o time para enfrentar o Peñarol nas quartas da Libertadores.

David Luiz deve aparecer no meio da defesa na vaga, provavelmente, de Léo Pereira. O volante Allan volta a ficar à disposição. Ele foi poupado do jogo na Bolívia por ter traços falcêmicos, um quadro clínico que requer cuidado com o ar rarefeito, porque há menos quantidade de oxigênio transportado pelo sangue. A volta dele é importante porque deve ocupar a vaga de Gerson, um dos jogadores que mais sentiram desgaste no jogo.

Continuam de fora, por lesões, alguns titulares importantes, como o meia Arrascaeta e o artilheiro Pedro, além do lateral Wesley e do atacante Gabigol. Sem contar com o lateral Viña e o meia Everton Cebolinha, que passaram por cirurgias e só voltam no próximo ano.

A principal novidade deve ser a presença do atacante Michael, contratado ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O ‘baixinho’ volta ao clube depois de dois anos e meio e, segundo ele, bem diferente: “Estou mais feio, mais velho e mais experiente”, brincou na sua apresentação oficial, na sexta-feira.

Como ele está inscrito e regularizado no BID da CBF desde quinta-feira, pode ser escalado. O ‘robozinho’, como é chamado pelos companheiros, garante estar pronto para reestrear: “Eu vinha jogando lá e não vejo problema nenhum em jogar. Estou aqui para ajudar o time e vai depender da comissão técnica.”

O Red Bull Bragantino, por sua vez, tenta se recuperar da queda na Sul-Americana frente ao Corinthians, nos pênaltis. O time paulista não vem tendo um ano como esperado e soma apenas 27 pontos, não tão distante da zona de descenso. Já são quatro jogos sem vitória. Na última rodada, em casa, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1.

A seu favor neste confronto está apenas o retrospecto. São sete vitórias, seis derrotas e sete empates. Uma vitória no Maracanã, no entanto, não acontece desde 2021, quando fez 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro.

O time terá algumas mudanças. O goleiro Cleiton volta ao time após se recuperar de um estiramento na coxa direita. O atacante Eduardo Sasha, o volante Jadsom e o lateral Nathan Mendes cumpriram suspensão e estão à disposição do técnico Pedro Caixinha.

Mas o treinador perdeu duas peças importantes pelo acúmulo de cartões amarelos. Lucas Evangelista e Vitinho estão suspensos. Sem contar a longa lista de jogadores entregues ao departamento médico, incluindo o atacante Helinho e o meia Juninho Capixaba, dois dos principais jogadores do elenco.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X RED BULL BRAGANTINO

FLAMENGO – Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan e De la Cruz; Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Técnico: Cléber Xavier (auxiliar).

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Raul, Jadsom e Lincoln; Thiago Borbas, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).