Flamengo encara o Athletico em último teste antes da final da Copa do Brasil

Depois de dez dias, o Campeonato Brasileiro retorna nesta quarta-feira com dois jogos da 23ª rodada, um deles entre Flamengo e Athletico-PR. Defendendo sequência invicta, eles se enfrentam às 21h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), porque o Maracanã está interditado para recuperação do gramado.

O Flamengo está invicto há quatro jogos no Brasileirão, sendo duas vitórias e dois empates. Na última rodada, superou o líder Botafogo por 2 a 1 e chegou a 39 pontos na quarta colocação. Está atrás do próprio Botafogo (51), além de Palmeiras (41) e Grêmio (39).

Além do Brasileirão, porém, o Flamengo precisa pensar na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo diante do São Paulo será disputado no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio. O jogo de volta será no domingo seguinte (dia 24), às 16h, no Morumbi, em São Paulo (SP).

O técnico Jorge Sampaoli tem um problema na lateral-esquerda, que forçará uma mudança tática. Filipe Luís sofreu uma lesão muscular na coxa direita e não foi relacionado. Ele ficará em tratamento junto com Arrascaeta e Luiz Araújo, que já estavam lesionados.

Seu substituto, Ayrton Lucas, também é desfalque por suspensão. Assim, a defesa deverá ter três jogadores: Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira. Everton Cebolinha será titular, mas jogará como ala no lado esquerdo.

Outro problema está no ataque, porque Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A dupla ofensiva será formada por Gabigol e Pedro, enquanto Everton Ribeiro entrará no meio-campo.

Além disso, o zagueiro Erick Pulgar, com a seleção do Chile, também não joga. A direção do clube poderia forçar uma volta antecipada, mas optou por dar um descanso ao jogador. Já o goleiro Matheus Cunha retornou da seleção olímpica, que estava em Marrocos, e treinou com o elenco, abrindo dúvida na posição, já que Rossi, que ainda não estreou, seria titular.

A sequência invicta do Athletico no Brasileirão é ainda maior: oito jogos, sendo três vitórias e cinco empates. Entretanto, não vence há três jogos, vindo de empates com Goiás, por 1 a 1, Fluminense, por 2 a 2, e Atlético-MG, novamente por 1 a 1. Com isso, aparece na sétima colocação com 34 pontos.

O técnico Wesley Carvalho também tem problemas para montar a escalação. O volante Fernandinho, expulso, e o atacante Vitor Roque, com três amarelos, cumprirão suspensão.

No meio-campo, Alex Santana deve entrar ao lado de Erick. Isso porque Vidal se representará na quarta-feira após convocação do Chile e não deve começar jogando. Já o ataque pode ser formado por Cuello e Pablo.

A boa notícia fica por conta dos retornos do lateral-esquerdo Esquivel e do meia Zapelli, que estavam com a seleção argentina e começarão jogando. Eles não foram relacionados para o jogo contra a Bolívia e foram liberados. No gol, Léo Linck segue como titular devido à lesão de Bento.

