Flamengo encara Barcelona por vaga na final da Libertadores. Veja opções de apostas no jogão O Flamengo é considerado o favorito para duelo pela segunda partida da semifinal da Libertadores, nesta quarta

O Flamengo entra em campo, nesta quarta (29), às 21h30, contra o Barcelona, do Equador, para assegurar vaga na final da Copa Libertadores. Com vantagem por ter vencido a partida de ida, no Rio de Janeiro, o rubro-negro pode perder até por um gol de diferença que garante a classificação à grande decisão.

Mesmo assim, as casas de apostas consideram a vitória flamenguista em Guayaquil o resultado mais provável. As odds para triunfo do clube estão em 1.88 na KTO.com, já empate e vitória do Barcelona tem odds idênticas: 1.80.

Outra aposta interessante pode ser no ambos os times marcam, uma vez que o Barcelona deve ir pra cima da defesa flamenguista, deixando espaços para o habilidoso time brasileiro contra-atacar. A opção com gols de ambos os times tem odds de 1.71. Já arriscar que não haverá gols dos dois times no duelo de logo mais paga 2.05 para cada R$ 1 apostado.

Por fim, apostar que o Flamengo vai anotar mais de 1.5 gol pode ser uma boa estratégia, já que a opção tem odds de 1.80. Se quiser ser mais conservador, a aposta em mais de 0.5 gol do Flamengo tem pouco retorno, com odds de 1.16.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também