Flamengo encaminha venda do volante Cuéllar a clube árabe

Rio – O Flamengo está acertando os últimos detalhes para a venda do volante Cuéllar. Segundo o site “Globo Esporte”, o Rubro-Negro tem em mãos uma proposta de 7.5 milhões de euros (R$ 34 milhões) do Al Hilal, da Arábia de Saudita, e já chegou a um consenso com o jogador. O desfecho agora depende do Deportivo Cali-COL.

Atualmente, o Flamengo possui cerca de 70% dos direitos econômicos de Cuéllar. Os outros 30% pertencem ao clube colombiano, que deve ser consultado por qualquer negociação, segundo contrato. A tendência é que o Rubro-Negro receba 5 milhões de euros no ato da venda e 2.5 mi em janeiro.

Cuéllar já teria, inclusive, comunicado parte de seus companheiros sobre sua saída. O volante pode ficar fora do clássico do próximo sábado, contra o Vasco, em Brasília.