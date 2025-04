Flamengo empata sem gols com o Vasco e se isola na liderança do Brasileirão

O tradicional “Clássico dos Milhões” terminou empatado no Maracanã, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Flamengo fizeram um jogo movimentado, criaram muitas chances de gols, porém, não conseguiram balançar as redes. Os quase 40 mil torcedores que foram ao estádio, poderiam ter visto vários gols de cada lado.

Na briga pela liderança, o Flamengo dorme líder isolado, com 11 pontos, mas terá que torcer contra o Palmeiras, com 10, e que domingo enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão. O Vasco, com um bom futebol, se reabilita da derrota para o Ceará, por 2 a 1, na rodada passada. Com sete pontos, está em oitavo lugar.

Este ano, o Vasco já tinha perdido três vezes para o rival pelo Campeonato Carioca. O técnico Fábio Carille, que estava ameaçado, ganha fôlego para continuar seu trabalho em São Januário.

O Flamengo começou o jogo impondo seu ritmo ofensivo, trabalhando no campo defensivo adversário, dando a impressão de que pretendia forçar um gol rapidamente. Mas acabou surpreendido por um chute de Paulo Henrique, do Vasco, que após um rebote de Rossi acertou a trave, aos seis minutos. No minuto seguinte, Michael respondeu pelo rubro-negro, avançando pelo lado esquerdo e chutando forte, mas Léo Jardim espalmou.

Do outro lado, Rossi salvou ao espalmar chute de Nuno Moreira, aos 14. O Flamengo respondeu com uma cabeçada de frente de Gerson e que Léo Jardim também desviou para o lado, noutra grande defesa, aos 21. Com Erick Pulgar e De La Cruz fixos na frente da defesa, o meia Gerson atuou com liberdade e apareceu várias vezes na frente para finalizar.

O segundo tempo começou sem nenhuma mudança, o que demonstra que os dois técnicos aprovaram as atuações dos seus times. O Flamengo iniciou impositivo e o Vasco reativo, para jogar nos contra-ataques. Mas o ritmo de jogo caiu e aos 10 minutos, Filipe Luís passou a usar os seus reservas, todo de alta qualidade técnica.

Inicialmente ele trocou os dois atacantes, com as saídas dos apagados Bruno Henrique e Michael para as entradas de Plata e Everton Cebolinha, respectivamente. Mas a torcida gostou mesmo quando Pedro entrou em campo, aos 24 minutos no lugar de Gerson, preservado por ter se movimentado demais.

A grande chance de gol do Flamengo saiu justamente com Pedro, aos 28 minutos. Wesley fez o cruzamento do lado direito, Pedro se antecipou à defesa e cabeceou. Mas Léo Jardim saltou do lado direito e deu um tapa na bola. Uma grande defesa.

Depois disso, o Vasco se encolheu e até suportou bem a pressão do Flamengo. Léo Jardim ainda fez três boas defesas para garantir o empate.

Os rivais já têm compromisso na próxima terça-feira. Na Sul-Americana, o Vasco recebe o Lanus-ARG em São Januário, às 21h30, brigando pela liderança do Grupo G da Sul-Americana. Os dois têm os mesmos quatro pontos, mas o time argentino leva vantagem no saldo de gols: 3 a 1.

O Flamengo vai enfrentar o LDU, em Quito, onde a altitude se apresenta como principal obstáculo. Além disso, vai tentar a reabilitação após a inesperada derrota, por 2 a 1, para o Central Córdoba-ARG, no Maracanã, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo somente no outro domingo, dia 27. O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, enquanto o Flamengo vai receber o Corinthians no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 FLAMENGO

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Carvalho), Jair (Paulinho) e Philippe Coutinho (Alex Teixeira); Nuno Moreira (Garré), Vegetti e Rayan (Lukas Zuccarello). Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, De la Cruz (Allan), Gerson (Pedro) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Plata) e Michael (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

CARTÕES AMARELOS – Paulo Henrique e Vegetti (Vasco). Léo Ortiz (Flamengo).

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA – R$ 3.306.747,00.

PÚBLICO – 39.027 torcedores.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).