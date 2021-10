Flamengo empata sem gols com o Cuiabá em casa e fica a 10 pontos do Atlético-MG

O Flamengo esbarrou na forte marcação do Cuiabá na noite deste domingo e perdeu a chance de diminuir três pontos de diferença para o líder Atlético-MG. Os clubes se enfrentaram no estádio do Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não saíram do empate sem gols.

Com a derrota do Atlético-MG na rodada e o empate do Flamengo, a diferença entre os dois diminui para 10 pontos. O time rubro-negro tem 46 pontos e dois jogos a menos, chegando a uma sequência de seis de invencibilidade no campeonato.

O Cuiabá conseguiu mostrar mais uma vez que é um adversário difícil de ser batido fora de casa. O time mato-grossense só perdeu um jogo longe do seu estado neste Brasileirão, lá na segunda rodada, contra o Fluminense. O empate deste domingo leva o Cuiabá aos 35 pontos, ficando na nona colocação.

O Flamengo começou bem o jogo, indo para cima nos primeiros minutos. O time carioca até conseguiu marcar com Michael, após recuperação de bola na área em cima de Alan Empereur, mas o árbitro consultou o VAR e anulou o lance, marcando impedimento de Matheuzinho na jogada.

O Cuiabá encaixou a marcação e endureceu o jogo para o Flamengo até o intervalo. A partida foi de poucas chances no primeiro tempo, que teve chegada perigosa do Cuiabá no último minuto, após bola dividida que quase encobriu Diego Alves.

O panorama não mudou muito no segundo tempo. O Flamengo tentava ser criativo, mas não conseguia superar a boa marcação do Cuiabá. Michael conseguiu fazer boas chegadas para o Flamengo, uma terminou em defesa de Walter após chute forte do ponta e a outra foi por cima do gol.

Principal articulador do Flamengo no jogo, Michael fez jogada individual e tocou para Gabriel Barbosa, que bateu firme, mas Empereur bloqueou. Na reta final, as investidas dos mandantes aumentaram e Walter precisou trabalhar mais. O goleiro fez boas defesas em chutes de Arão e, novamente, de Michael. Na base dos lançamentos, o Flamengo tentou pressionar de tudo que era jeito nos minutos finais.

O próximo jogo do Flamengo será pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, às 21h30 da próxima quarta-feira. Pelo Brasileirão, o time rubro-negro terá clássico contra o Fluminense no Maracanã no próximo sábado, às 19h. Já na outra rodada, o Flamengo fará confronto direto pelo título contra o Atlético-MG.

O Cuiabá terá outro adversário da parte de cima da tabela pela frente na próxima rodada. O time do Mato Grosso visita o Atlético-MG no Mineirão no próximo domingo, às 16h, pela 28ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 0 x 0 CUIABÁ

FLAMENGO – Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Kenedy), Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Vitinho) e Michael (Gustavo Henrique); Gabriel Barbosa (Vitor Gabriel). Técnico: Renato Gaúcho.

CUIABÁ – Walter; Lucas Ramon (Yuri Lima), Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir (Marllon), Camilo (Jonathan Cafu) e Pepê; Felipe Marques (Rafael Gava), Jenison (Elton) e Clayson. Técnico: Jorginho.







CARTÕES AMARELOS – Marllon e Filipe Luís.

ÁRBITRO – Flavio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – R$ 439.607,50

PÚBLICO – 8.299 pagantes.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

