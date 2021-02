Flamengo empata com o Palmeiras e se complica no Brasileirão Feminino Sub-18 Equipes empatam em 1 a 1 pela segunda rodada da segunda fase da competição. Tuane marcou para o Rubro-Negro, enquanto Carol Santos fez o gol alviverde

Pela segunda rodada da segunda fase do Brasileirão Feminino Sub-18, o Flamengo empatou com o Palmeiras por 1 a 1 na manhã desta quinta-feira, no CT do Criciúma. Tuane abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Carol Santos deixou tudo igual, ainda na primeira etapa.

O JOGO

Nos minutos iniciais da primeira etapa, o Flamengo partiu para cima do Palmeiras e não demorou muito para abrir o placar. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio, Kaylane escorou de cabeça e Tuane completou para o fundo da rede. Na sequência, aos 14’, a equipe paulista teve a chance de empatar de pênalti, mas a goleira Yasmin defendeu a cobrança de Giovana.

Logo em seguida, aos 21’, o Palmeiras enfim empatou com Carol Santos, que desviou de cabeça para o gol após escanteio. Após tomar o empate, o time rubro-negro mudou a postura em campo e passou a esperar mais para sair no contra-ataque. O primeiro tempo terminou tudo igual no placar.

Na volta para a segunda etapa, as Meninas da Gávea passaram a agredir mais a equipe palmeirense e criava algumas chances, principalmente nas bolas paradas. Aos nove minutos, Letícia recebeu na intermediária e mandou a bomba, mas a goleira pulou no canto direito e evitou o gol.

Aos 13’, Maria Peck fez boa jogada pela direita, cortou para dentro e arriscou o chute. A goleira alviverde espalmou e no rebote Tuane quase marcou para o Fla. Aos 20’, novamente Tuane recebeu na entrada da área, fez o giro e bateu por cima da meta. O Rubro-Negro era melhor na partida e tinha maior posse de bola, criando as melhores oportunidades. As Meninas da Gávea tentaram o gol da vitória até o último minuto, mas o confronto terminou empatado.

E AGORA?

Com o resultado, o Flamengo permanece na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado. Na próxima rodada, que será disputada neste sábado, o Rubro-Negro enfrenta o líder Internacional, às 9h30 (de Brasília), novamente no CT do Criciúma. Para se classificar às semifinais, o clube precisa vencer e torcer por um empate entre Santos e Palmeiras.

