Flamengo empata com o Internacional, na 21ª rodada do Brasileirão; veja resultado

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 26/08/2023 - 20:45

Dentro de casa, o Flamengo e Internacional empataram em 0 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Debaixo de chuva e com um gramado prejudicado, as equipes não conseguiram criar grandes chances.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 36 pontos, permanece na 3ª colocação, mas perdeu a oportunidade de ultrapassar o Palmeiras. Já o Internacional alcançou os 25 pontos e ocupa a 13ª colocação no Brasileirão.

⚫ Cinco lances que marcaram a partida

1️⃣ !SENTIU! Nos primeiros minutos de jogo, Arrascaeta sentiu um problema na perna esquerda e precisou ser substituído para a entrada de Victor Hugo

2️⃣ !MAIS UM! Na reta final da etapa inicial, Luiz Araújo também sentiu uma lesão muscular após uma arrancada e deu lugar a Everton Ribeiro

3️⃣ !TEM COBRANÇA! No fim da etapa inicial, os torcedores presentes vaiaram muito a atuação do Flamengo, que não conseguiu fazer um bom primeiro tempo

4️⃣ !NA BRONCA! O público também não poupou vaias ao atacante Gabigol no momento de sua substituição para a entrada de Pedro

5️⃣ !TIME SEM VERGONHA! No fim do jogo, os torcedores do Flamengo não pouparam vaias e fizeram cantos de protestos

⏱Como foi o primeiro tempo?

O Flamengo começou melhor, como era de se esperar, mas não conseguiu manter o ritmo forte durante os 45 minutos. A equipe de Jorge Sampaoli teve duas chances claras de gols com Luiz Araújo, que desperdiçou ambas as oportunidades. Além disso, o camisa 31 e Arrascaeta deixaram o gramado por conta de problemas musculares.

⏱E a etapa final?

A equipe de Jorge Sampaoli voltou em marcha lenta, mas melhorou após as substituições do treinador. Ainda assim, Victor Hugo foi o único jogador que teve uma boa oportunidade para balançar as redes ao receber uma bola ajeitada por Pedro e finalizar de primeira para boa defesa de Keiller.

✅O que vem por aí?

Na terça-feira (29), o Internacional recebe o Bolívar, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores em busca de uma vaga na semifinal da competição. Eliminado do torneio continental, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Botafogo, pela 22ª rodada do Brasileirão, no sábado (2).

⚫ FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Flamengo 0 x 0 Internacional

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26 de agosto

Árbitro: Edina Alves Batista (SP/Fifa)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR/Fifa) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (PB/Fifa)

Público e renda: 58.892 presentes e R$ 4.812.730,00





Cartões amarelos: Hugo Mallo e Matheus Dias (INT); Pulgar e Wesley (FLA)

Cartões vermelhos: –

GOLS: –

FLAMENGO

Matheus Cunha, Wesley, Fabricio Bruno, Leo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia (Allan, 18’/2ºT) e Arrascaeta (Victor Hugo, 15’/1ºT); Luiz Araújo (Everton Ribeiro, 34’/1ºT), Gabi (Pedro, 19’/2ºT) e Bruno Henrique (Cebolinha, 18’2ºT).

Técnico: Jorge Sampaoli.

INTERNACIONAL

Keiller; Hugo Mallo (Vitão, 14’/2ºT), Igor Gomes, Nico Hernández e Carlos De Pena; Gabriel, Bruno Henrique e Maurício (Renê, intervalo); Pedro Henrique (Alan Patrick, 14’/2ºT), Luiz Adriano (Enner Valencia, intervalo) e Matheus Dias Aránguiz, 15’/2ºT).

Técnico: Lucho González.

