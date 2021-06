Flamengo embarca para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude Rubro-Negro vai em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro

O elenco do Flamengo embarcou na manhã deste sábado para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude neste domingo, às 11h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com nove pontos em quatro jogos, o Rubro-Negro fará sua primeira partida como visitante nesta edição do torneio e busca a segunda vitória consecutiva para aproximar-se dos líderes. Confira a classificação aqui!

Para a partida deste domingo, o técnico Rogério Ceni não contará com Rodrigo Caio, preservado pela comissão técnica por conta da sequência de partidas. O time, portanto, terá uma mudança na defesa, com Gustavo Henrique sendo o provável substituto. Além dessa alteração, a escalação do Flamengo deve ser a mesma que venceu o Fortaleza, por 2 a 1 no Maracanã, na última quarta-feira.

