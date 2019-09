Flamengo e Vasco se organizam para não liberar Reinier e Talles para o Mundial Sub-17

Rio – Convocados para a seleção brasileira sub-17 na última semana, Reinier e Talles Magno podem não ser liberados por seus respectivos clubes. Flamengo e Vasco já se organizam para que a dupla não dispute o mundial da categoria, que acontece entre 26 de outubro e 17 de novembro. Caso não consigam a liberação, os dois jogadores poderão perder até 10 jogos do Campeonato Brasileiro.

Os rivais já se mobilizam nos bastidores para que ambos os atletas sequer se apresentem à Seleção sub-17. A equipe rubro-negra, também prepara uma ação na Justiça para continuar a contar com o jogador. A situação já teria sido conversada com o próprio atleta e seus empresários.

Na tarde desta segunda-feira, em entrevista no Ninho do Urubu, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, falou sobre a situação, reforçando que o Flamengo não quer liberar o jogador.

“Perde o Gabriel e perde o Rodrigo Caio. E existe essa situação do Reinier. As outras são datas Fifa, o Flamengo se impossibilita de tomar uma atitude maior. Na que a gente entende que tem uma situação melhor para o questionamento, o Flamengo fará. O Flamengo não quer liberar o reinier. Inclusive todo mundo já foi avisado, inclusive o próprio atleta”, disse Braz.

Diferentemente de Reinier, Talles Magno é titular absoluto em sua equipe. Desde que foi promovido por Vanderlei Luxemburgo, o atacante não saiu da equipe principal, e já atuou em 10 partidas do Brasileirão, marcando dois gols e sendo decisivo em vários momentos.

“O clube forma jogador, paga salário, isso, aquilo, e falta a CBF entender a necessidade. Estamos numa posição de buscar manter o time na primeira divisão e eles estão radicais no sentido de liberar o jogador. Já não liberaram”, disse o técnico do Vasco após o empate com o Athletico-PR, no último domingo.

No entanto, Branco, coordenador de seleções da CBF, já havia descartado a possibilidade de qualquer um dos convocados para a competição.

“Eles vão se apresentar no dia 7 junto com todo o grupo. Não seria justo com o restante do grupo e prejudicaria nosso trabalho. Não tenho dúvida de que todos estarão dia 7. O grupo inteiro”, falou Branco.

Não é a primeira vez que Flamengo e Vasco pedem a liberação dos atletas. Nas outras ocasiões, os clubes não obtiveram sucesso imediato, e tiveram que recorrer ao STJD para que os jogadores ficassem em condições de jogo.