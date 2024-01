Flamengo e Vasco buscam vagas em último dia da fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/01/2024 - 9:21 Para compartilhar:

Flamengo e Vasco entram em campo nesta quinta-feira buscando vagas no mata-mata da Copa São Paulo de Juniores. Apesar de situações um pouco diferentes, ambos dependem apenas de si para terminar na liderança dos seus grupos. O dia marca o fim da fase de grupos da competição.

O Flamengo venceu as duas partidas e tem seis pontos, em primeiro lugar do Grupo 19. Às 17h30, enfrenta o Osasco Audax, terceiro colocado com três. O time carioca precisa de ao menos um empate para garantir a ponta.

O Vasco, que empatou na estreia e venceu depois, tem quatro pontos, em segundo lugar do Grupo 29. Entretanto, enfrenta o líder Flamengo nesta última rodada, que também tem quatro pontos. O time cruzmaltino precisa vencer para terminar na liderança. Quem está de olho nesta partida é o Macapá-AP, que tem dois pontos e enfrenta o Potyguar-RN.

O Grupo 20 também terá definições. O curioso é que os quatro times, Trindade-GO, Náutico-PE, XV de Piracicaba e Sharjah Brasil, têm três pontos. No Grupo 31, Coritiba e Juventus já estão classificados e fazem uma “final” pela liderança.

A maior competição de base do mundo é disputada por 128 times, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

Na segunda fase, a definição dos confrontos é feita a cada dois grupos, sempre com o primeiro colocado de um enfrentando o segundo colocado do outro. Os classificados do Grupo 1 enfrentam os do Grupo 2, os do Grupo 3 pegam os do Grupo 4 e assim por diante.

Confira os jogos desta quinta-feira:

13h

Trindade-GO x XV de Piracicaba-SP

Macapá-AP x Potyguar-RN

Canaã-DF x Monte Azul-SP

15h15

São José-RS x São Bento-SP

Flamengo-SP x Vasco-RJ

Sharjah Brasil-SP x Náutico-PE

Juventus-SP x Coritiba-PR

17h30





Audax-SP x Flamengo-RJ

