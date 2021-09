‘Flamengo é time?’ Renato Gaúcho pode escalar ‘seleção’ pela primeira vez em semifinal de Libertadores Provável time do Flamengo para enfrentar o Barcelona, nesta quarta em Guayaquil, tem 11 atletas com passagens pelas seleções principais e de base do Brasil, Uruguai, Chile e Bélgica

“Você pensa que o Flamengo é time?” A Nação costuma brincar sobre a qualidade do elenco do clube e, como toda brincadeira, há um fundo de verdade. Nesta quarta, o técnico Renato Gaúcho tem tudo para escalar 11 titulares com “histórico de seleção” diante do Barcelona (EQU) na semifinal da Libertadores. A partida, às 21h30, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Com as recuperações de Filipe Luís e Arrascaeta, o Flamengo vive a expectativa de ter a escalação considerada ideal por alguns rubro-negros pela primeira vez.

O provável time de Renato Gaúcho para atuar no Monumental tem: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Todos têm passagens pelas seleções de base ou principal – seja do Brasil, Chile, Uruguai ou Bélgica.

Quem avançar no duelo entre Barcelona e Flamengo enfrentará o Palmeiras na decisão da Libertadores, em 27 de novembro, em Montevidéu. O time de Abel Ferreira eliminou o Atlético-MG, nesta terça, graças ao empate em 1 a 1 em BH.

A linha defensiva é que soma os atletas com maior experiência internacional em termos de seleção. Maurício Isla, com mais de 120 jogos pelo Chile, jogou os Mundiais de 2010, na África do Sul, e de 2014, no Brasil. O lateral-esquerdo Filipe Luís e o zagueiro David Luiz atuaram nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e 2014, respectivamente, e somam mais de 40 atuações pela Seleção.

Os dois brasileiros, contudo, não são mais nomes frequentes nas listas de Tite. Isla, sim, continua atuando na La Roja. O outro “gringo” do Flamengo, o meia Arrascaeta, também tem lugar na seleção uruguaia, sendo titular da Celeste.

Do meio para frente, o Flamengo ainda conta com outros dois atletas que estão na “briga” para ir ao Mundial de 2022: Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa. A dupla foi convocada pelo técnico Tite, da Seleção Brasileira, nos últimos meses.

O caso mais curioso é o de Andreas Pereira, que chegou ao Ninho do Urubu, e, ao que tudo indica, já conquistou seu espaço como titular de Renato Gaúcho. Filho de pais brasileiros, o meia nasceu na Bélgica e defendeu a seleção do país até os 17 anos, mas depois passou a vestir a Amarelinha. Fez, inclusive, uma partida pelo time principal do Brasil, em setembro de 2018, chamado por Tite.

Provável escalação do Flamengo (Jogos na seleção principal + base/olímpica)*:

Diego Alves – 10J pelo Brasil / 5J pelo Sub-20 e Sub-23 do Brasil

Maurício Isla – 125J e 4G pelo Chile / 16J e 3G pelo Sub-20 do Chile



Rodrigo Caio – 5J pelo Brasil / 19J por Sub-20, Sub-23 e olímpica do Brasil



David Luiz – 57J e 3G pelo Brasil / 2J pelo Sub-20 do Brasil



Filipe Luís – 44J e 2G pelo Brasil / 16J e 2G pelo Sub-20 do Brasil



Willian Arão – 1J pelo Brasil



Andreas Pereira – 1J pelo Brasil / 7J e 3G pelo Sub-20 e Sub-23 do Brasil / 27J e

13G pelo Sub-15, Sub-16 e Sub-17 da Bélgica



Everton Ribeiro – 17J e 3G pelo Brasil / 5J pelo Sub-20 do Brasil



Arrascaeta – 33J e 3G pelo Uruguai / 20J e 4G gols pelo Sub-20 do Uruguai



Bruno Henrique – 2J pelo Brasil







Gabigol – 14J e 3G pelo Brasil / 29J e 15G pelo Sub-23, Sub-20, Sub-17 e olímpica do Brasil

*Números de jogos e gols do portal Transfermarkt

