Flamengo é surpreendido pelo Peñarol e volta a perder em casa na Libertadores após cinco anos

Responsável pela última derrota do Flamengo na Libertadores, em 2019, o Peñarol voltou a surpreender o rival nesta quarta-feira, ao vencer por 1 a 0, pela partida de ida das quartas de final da competição, honrando as palavras que vem acompanhando o técnico Diego Aguirre, velho conhecido do futebol brasileiro, desde a sua volta ao clube uruguaio, que diz que “tudo é possível”.

Foram com essas palavras que os torcedores e jornalistas uruguaios vieram ao Brasil com a confiança de conquistar um resultado positivo no Rio de Janeiro, que veio com um nó tático do treinador para cima de Tite, ex-treinador da seleção brasileira. Sem perder desde 2019, o Flamengo defendia uma invencibilidade de 26 jogos, com 23 vitórias e 3 empates.

Para chegar à semifinal, o Flamengo terá que vencer o Peñarol na próxima quinta-feira, às 19h, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, por dois gols de diferença. Em caso de vitória pela vantagem mínima, a classificação será definida nos pênaltis.

Antes de a bola rolar, dois torcedores do Flamengo se envolveram em uma confusão com membros da torcida do Peñarol na praia de Macumba, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Houve empurrões e troca de socos, até que a polícia chegou para intervir. Um deles atirou para cima. A briga teria sido iniciada pelos flamenguistas, que pararam de moto no local para provocar os uruguaios.

Houve um princípio de tumulto e durante as ações para reprimir o avanço dos torcedores do time uruguaio, um policial efetuou um disparo para o alto. O agente já foi identificado e até o momento não há registro de feridos na ação. O policiamento segue reforçado na região onde os agentes atuam para manter o ordenamento urbano no local em que está concentrada a torcida do Peñarol”, diz parte da nota divulgada pela Polícia Militar.

Para a partida, Tite apostou em Bruno Henrique para a vaga do lesionado Pedro. Gabigol, que vem sendo preterido pelo treinador, sequer foi relacionado. A comissão técnica afirmou que o atleta foi preservado com o intuito de evitar uma lesão, já que o atacante sentiu uma fibrose.

Em campo, o Flamengo entrou desligado, apesar dos mais de 60 mil torcedores que compareceram ao Maracanã. Diferente do esperado, o Peñarol se colocou em campo de maneira agressiva e tentou surpreender através de chutes do meio de campo ou em cobranças de escanteio diretas para o gol.

Aos 12, a surpresa veio em um contra-ataque com bela troca de passes. Leo Fernandez abriu com Báez, que cruzou para Maxi Silveira. O ex-santista ajeitou para Cabrera. Próximo da pequena área, o meia mandou para o fundo das redes. A bola bateu na trave antes de entrar.

O gol acordou o Flamengo, que passou a comandar a partida. Aos 16, Plata recebeu de Fabrício Bruno e mandou de peixinho na trave. O jogo esfriou com o clube rubro-negro sofrendo muitas faltas e sofrendo para impedir os avanços do rival.

Aos 37, no entanto, teve a grande chance de empatar. Arrascaeta cruzou na medida para Bruno Henrique. O atacante subiu sozinho e cabeceou nas mãos do goleiro Aguerre. O próprio uruguaio e Gerson tiveram boas oportunidades, mas a bola insistiu em não entrar pelo lado do Flamengo no primeiro tempo. Do outro lado, o Peñarol encaixou uma única jogada, mas assustou. Báez recebeu pela esquerda e chutou. Rossi segurou.

No segundo tempo, Tite voltou com Wesley no lugar de Varela, mas o que se viu foi um Flamengo mais frágil defensivamente e tímido no ataque. Já o Peñarol continuou apostando no contra-ataque e por muito pouco não fez o segundo aos 14. Silvera passou como quis por Léo Pereira e chutou cruzado. Fabrício Bruno, de carrinho, salvou o clube rubro-negro.

O Peñarol fechou os espaços e impediu que o Flamengo colocasse velocidade. As mudanças de Tite não fizeram efeito e deixaram, e o jogo acabou ficando do jeito que o time uruguaio esperava. No fim, o Flamengo tentou esboçar uma pressão e chegou perto em uma bicicleta de Carlinhos, após chute de Bruno Henrique.

Com todo time atrás do meio de campo, o Peñarol se transformou em um ferrolho e contou com as boas defesas do goleiro Aguerre para conquistar uma grande vitória no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 1 PEÑAROL

FLAMENGO – Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Alcaraz), De La Cruz (Léo Ortiz), Gerson, Arrascaeta e Plata (Carlinhos); Bruno Henrique. Técnico: Tite.

PEÑAROL – Aguerre; Milans (Mayada), Guzmán Rodríguez, Javier Méndez e Maxi Olivera; Damián García, Darías (Gastón Ramírez), Cabrera (Sequeira), Leo Fernández e Jaime Báez (Lucas Hernández); Maxi Silvera (Facundo Batista). Técnico: Diego Aguirre.

GOLS – Cabrera, aos 12 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Erick Pulgar e Plata (Flamengo); Aguerre, Damián García e Javier Méndez (Peñarol).

ÁRBITRO – Jesús Valenzuela (VEN).

RENDA – R$ 4.926.121,25.

PÚBLICO – 64.396 torcedores.

LOCAL – Maracanã, no Rio (RJ).