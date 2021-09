Flamengo é rebaixado para Série C no Free Fire e perfil do Vasco não perdoa Equipe de eSports Rubro-negra foi matematicamente rebaixado antes do fim do campeonato

No futebol o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil (EQU) por 2 a 0 e se classificou para a final da Libertadores. Já no FreeFire, os Rubro-negros foram matematicamente rebaixados para a Série C da LBFF (Liga Brasileira de FreeFire) e recebeu até uma provocação do Vasco nas redes sociais.

A equipe de FreeFire do Flamengo terminou sua campanha na competição com 13 pontos de vantagem para o “Z10” e acabou sendo jogado para a zona de rebaixamento após partidas dos grupos B e C, estacionando a 27ª colocação. Na Série B da LBFF, os times entre as posições 35 (última) e 25 caem para a Série C.

Com o rebaixamento, a conta das equipes do Vasco de eSports nas redes sociais aproveitou para provocar o rival. O Cruzmaltino publicou uma foto de um drone levando uma bandeira com a letra “C”, para lembrar aos trocedores qual a divisão que o Flamengo irá participar na próxima temporada.

Veja abaixo a publicação original da equipe de eSports do Vasco.

