Flamengo e Olympique de Marselha acertam últimos detalhes da venda de Gerson

O Flamengo e o Olympique de Marselha acertaram os últimos detalhes da negociação do meio-campista Gerson, que deve assinar com o time francês por cinco anos. Contudo, o meia ainda deve voltar para o time rubro-negro após amistosos da seleção brasileira olímpica e só ser anunciado pelo time francês em julho, de acordo com o site globoesporte.com.

Gerson já teria até recebido uma cópia do contrato na Sérvia, onde está com a seleção olímpica, e concordado com os termos. Para não prejudicar o Flamengo, desfalcado durante o período da Copa América, o jogador continuaria no clube em junho e depois iria fazer os exames e vestir a camisa do Olympique de Marselha, que tem Jorge Sampaoli como técnico.

Na última quinta-feira (3/6), o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi questionado por um torcedor na rua sobre a situação de Gerson. “Ih, irmão, já foi”, respondeu, com bom humor.

A negociação entre Flamengo e Olympique de Marselha vinha se arrastando nos últimos 20 dias, e, segundo o globoesporte.com, os valores são de 25 milhões de euros (R$ 153,5 milhões), podendo chegar a 30 milhões de euros (R$ 184 milhões) caso o jogador atinja metas de desempenho estabelecidas em contrato. Já o jornal francês L’Équipe noticiou valores diferentes, 20 milhões de euros (R$ 122,85 milhões) fixos, mais as metas por desempenho e 20% do valor de uma futura revenda.

Gerson chegou ao Flamengo em meados de 2019 e rapidamente se tornou titular e peça fundamental para a temporada vitoriosa do time, que foi campeão brasileiro e da Libertadores naquele ano. Em 2020, a equipe conquistou o bicampeonato no Brasileirão. No total, foram 105 jogos com a camisa rubro-negra e sete gols.

