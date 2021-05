Flamengo e Olympique acertam detalhes finais e ficam perto de sacramentar transferência de Gerson Partes retomaram diálogo na noite de domingo e têm expectativa de concluir transação em reunião nesta terça-feira. Departamentos jurídicos já tratam da burocracia do contrato

Após longas negociações, Flamengo e Olympique de Marselha caminham para um acordo sobre a transferência de Gerson. O clube francês aceitou as exigências impostas pela diretoria rubro-negra e está perto de sacramentar a chegada do volante. A informação foi divulgada inicialmente pelo site “ge”.

+ Copa América no Brasil: Flamengo vai à CBF pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro

Neste momento, os departamentos jurídicos dos clubes dialogam para ajustes burocráticos no contrato – um dos estágios finais da negociação. Há, inclusive, a expectativa de que uma reunião nesta terça-feira defina a venda de Gerson ao Olympique de Marselha.

Os valores do negócio são mantidos em sigilo, mas gira em torno de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) fixos, além de bonificações que podem fazer o montante chegar a 30 milhões de euros. Para isso, Gerson terá que alcançar metas individuais e ajudar o clube francês em objetivos coletivos. O Flamengo ainda manterá de 20 a 25% em uma venda futura do volante.

+ Confira a tabela completa do Brasileirão após a 1ª rodada



Titular na vitória sobre o Palmeiras no domingo, Gerson embarcou nesta segunda-feira para se apresentar à Seleção Olímpica na Sérvia. A tendência é que a volta conte com uma escala na França para o atleta passar por exames médicos e assinar o contrato de cinco anos com o Olympique de Marselha.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também