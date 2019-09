Flamengo é líder e Palmeiras vive crise

Com direito a olé, o Flamengo superou o Palmeiras, por 3 a 0, com um Maracanã lotado. Mais de 65 mil torcedores (65.969) viram Arrascaeta e Gabriel Barbosa, por duas vezes, balançar as redes dos palmeirenses.

“Tenho certeza que essa equipe só tem a evoluir”, avaliou Jorge Jesus, destacando a partida deste último domingo (1) como a melhor já realizada pelo Flamengo sob o comando dele. O português também lembrou que o futebol é jogo a jogo e o próximo desafio será contra o Avaí, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no sábado (7), às 17h. O Flamengo é líder do campeonato, mas terá desfalques para a próxima partida. Rodrigo Caio e Bruno Henrique estão suspensos e Arrascaeta e Berrio vão servir as seleções do Uruguai e da Colômbia, respectivamente, em jogos amistosos.

Quem está na corda bamba e pode perder o cargo de treinador é Luiz Felipe Scolari. “A gente ainda tem tempo de reagir. Ainda falta muito campeonato”, acredita Felipão, pregando muita conversa para superar o delicado momento da equipe paulista. “Venceu normalmente o Flamengo pelo erro nosso no primeiro gol e depois porque animicamente a gente sentiu bastante”, avaliou Felipão, recordando a eliminação da equipe na Libertadores da América na última quarta-feira (27) pelo Grêmio. O Palmeiras ainda não venceu no Brasileirão após a parada da competição para a Copa América. O Verdão está no quinto lugar do campeonato e enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, no próximo sábado (7), ás 21h. Resta saber se com ou sem Felipão à frente do alviverde paulista.