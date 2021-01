Flamengo e Fluminense iniciam duelo por vaga na final da Copa do Brasil Sub-17; saiba horário e onde ver Fla-Flu desta sexta-feira será válido pela ida das semifinais do torneio, na Gávea

Na última semana, dois Fla-Flus, um pelo sub-20 e outro pelo profissional, agitaram as torcidas e afloraram a rivalidade. Agora, o encontro entre Flamengo e Fluminense será pela ida das semifinais da Copa do Brasil Sub-17, mais precisamente a partir das 14h45 desta sexta-feira, na Gávea. O clássico terá transmissão de imagens na CBF TV, MyCujoo e SporTV.

O QUE ESPERAR DO FLA-FLU



Os Garotos do Ninho e os Moleques de Xerém prometem um duelo de gente grande. Mandante na ida das semi, o Flamengo avançou após vencer o Sport por 2 a 1 em ambas as partidas. E jogará com o peito estufado, uma vez que está com 100% de aproveitamento na competição (cinco jogos e cinco vitórias).

Sem ausências por suspensão, o time do técnico Ramon Lima deve ir a campo com: Kauã; Arthur Augusto, Diego, Darlan e Breno; Dudu, Igor França e Victor Hugo; Pedrinho, Petterson e Wil.

Werton, diagnosticado com Covid-19 há 12 dias e artilheiro da equipe no torneio (com quatro gols), pode seguir como desfalque. O Flamengo só confirmará os relacionados ao longo da manhã de hoje.

– Sabemos que o Fluminense é um adversário qualificado, mas sabemos acima de tudo das nossas forças. A gente conta com retornos importantes para a categoria, então, estamos mais fortes para este jogo. Nos sentimos bem preparados para fazer um grande jogo – comentou Ramon Lima.

‘FLA-FLU SEMPRE É ESPECIAL’



Do outro lado, a temporada da garotada sub-17 do Fluminense também tem sido admirável. Somando Brasileiro e Copa do Brasil, são 20 jogos, com 16 vitórias, um empate e três derrotas, além de 52 gols marcados e 22 sofridos. No torneio atual, a última fase foi de êxito após eliminar o Atlético-MG, com um empate em Minas Gerais, por 2 a 2, e uma vitória por 4 a 1 no Rio.

Atual campeão brasileiro da categoria, com destaque para Kayky, Metinho, Matheus Martins e Arthur, o Fluminense vê a atual garotada sub-17 receber a alcunha de “Geração dos Sonhos”.

O Fluminense, sem desfalques e comandado por Guilherme Torres, deve ser composto por: Cayo Fellipe; Justen, Davi Schuindt, Joilson e Alexsander; Jefté, Kayky, Metinho; João Neto, Matheus Martins e Arthur.

– Temos que virar a chave. Tem Flamengo pela frente. E Fla-Flu sempre é especial, ainda mais se tratando de semifinal de Copa do Brasil. Vamos juntos… Juntos somos mais fortes – disse o técnico tricolor.

REENCONTRO E A OUTRA SEMIFINAL



Vale lembrar ainda que Flamengo e Fluminense decidiram o título da Copa do Brasil Sub-17 em 2018, quando, na ocasião, o Rubro-Negro ficou com a taça.

Em tempo: quem avançar no Fla-Flu da vez jogará contra São Paulo ou Palmeiras na final. O jogo da volta será dia 20, às 15h30, em Laranjeiras.

