Flamengo é derrotado para o Athletico, cai no Brasileiro Sub-17 e tira a chance de Fla-Flu na final

O Flamengo ficou pelo caminho na beira do último degrau rumo ao título do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta segunda-feira, o time carioca visitou o Athletico-PR pelo jogo de volta das semifinais da competição e foi derrotado por 2 a 0, no CT do Caju, em Curitiba. Os gols foram de Juninho e Vitor do Carmo. Na ida, ambos haviam empatado em 0 a 0, na Gávea.

Com a eliminação do Flamengo, a chance de um Fla-Flu na decisão foi alijada. Mais cedo, cabe destacar, o Fluminense se credenciou à final, a ser disputada nas duas próximas segundas, após eliminar o São Paulo nos pênaltis.

Os gols da partida na capital paranaense saíram apenas na etapa final, mesmo com a inicial sendo movimentada e com chances para os dois lados. O placar foi aberto com um golaço de falta de Juninho, do meio da rua e com muita classe, no ângulo. Vitor do Carmo sacramentou a vaga depois de chapar uma bola no canto do goleiro Kauã: 2 a 0.

A escalação do Flamengo, comandado pelo técnico Mário Jorge, foi a seguinte: Kauã; Breno (Arthur Augusto), Diego, Cleiton e Richard; Dudu (Petterson), França e Will; Werton (Pedrinho), João Pedro e Mateus Dias (Victor Muller).

Agora, o Fla volta a campo já nesta quinta, para enfrentar o Maranhão, às 15h30, no Castelão (MA), pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. No confronto de ida, o Flamengo venceu por 8 a 0, na Gávea.

