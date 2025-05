Flamengo e Cruzeiro vencem e Vasco tropeça fora de casa na Copa do Brasil

Encerrando a rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, o atual campeão Flamengo foi até São Luís, no Maranhão, com o time misto e conseguiu a vantagem mínima ao vencer o Botafogo-PB por 1 a 0, no estádio Castelão, com gol do estreante Joshua, aos 39 minutos do segundo tempo. Agora, o time carioca joga pelo empate na volta, no Maracanã, no fim de maio, para se classificar às oitavas de finais.

Como era de se esperar, o Flamengo foi dominante do início ao fim contra o Botafogo, que tinha a óbvia estratégia de se defender. Apesar do volume, o time pecava nas finalizações, foram 24 ao total, mas a única que foi nas redes foi do garoto Joshua, que aproveitou o rebote do goleiro Michael em cabeçada de Juninho, e marcou o gol da partida. Além de conseguir competir minimamente e sair vivo para sonhar com algo positivo no Rio de Janeiro, o time paraibano ainda faturou R$ 4.620.806,75 de renda, ao vender o mando para o Maranhão.

Já no Mineirão, o maior vencedor da Copa do Brasil (seis títulos) e querendo estancar uma crise interna, o Cruzeiro deu uma bela resposta ao torcedor ao encaminhar a vaga com uma vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova. Com transições rápidas e envolvendo o adversário, fez o resultado ainda na primeira etapa com dois belos gols de Kaio Jorge. Gabigol contribuiu com uma assistência e carimbou a trave goiana. Resultado deixa o time confortável no jogo da volta em Goiânia, podendo até perder por um gol de diferença que segue em frente na competição.

Sob o comando do técnico interino Felipe, o Vasco fez um jogo sem inspiração diante do Operário-PR e ficou no empate por 1 a 1. As exceções foram somente os belos gols de Nuno Moreira, que abriu o placar para os cariocas ainda na primeira etapa. No segundo tempo, em jogo bastante fraco tecnicamente, Boschilia acertou um belo chute para o time paranaense empatar a partida. Com o resultado, basta uma vitória simples em São Januário para o Vasco avançar de fase. O duelo está marcado para o dia 20 de maio.

Ainda nesta quinta-feira teve o embate entre Criciúma e Red Bull Bragantino, no estádio Heriberto Hülse. Com gol de Matheus Trindade, o time catarinense abriu vantagem com a vitória por 1 a 0 e agora joga pelo empate no dia 22 de maio, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O time paulista precisa vencer por dois ou mais gols para avançar. Já no duelo entre os times da região Sul do Brasil, Brusque e Athletico empataram sem gols na Arena Joinville e quem vencer na Ligga Arena segue em frente na competição.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Operário-PR 1 x 1 Vasco

Brusque 0 x 0 Athletico-PR

Santos 1 x 1 CRB-AL

Criciúma 1 x 0 Red Bull Bragantino

Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo

Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova