Flamengo e Athletico-PR se testam antes de confronto por final da Copa do Brasil

Flamengo e Athletico-PR vão se enfrentar às 16 horas deste domingo, no Maracanã, em jogo com cara de evento-teste para a semifinal da Copa do Brasil. Na partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão, os dois rivais devem se testar e medir forças, já pensando no confronto marcado para o fim do mês.

O jogo deste domingo no Rio de Janeiro será o primeiro de uma série de quatro que as duas equipes farão nas próximas semanas. Isso porque os dois times ainda não se enfrentaram nesta temporada. O duelo do primeiro turno do Brasileirão é uma das partidas adiadas do Flamengo na competição. E foi remarcada 2 de novembro, menos de uma semana depois da partida da volta da semifinal da Copa do Brasil.

O confronto valendo vaga na decisão da outra competição nacional está marcado para os dias 20 e 27 deste mês. O primeiro será na Arena da Baixada, em Curitiba, e o segundo, no Maracanã. Assim, a partida deste domingo ganha destaque para ambas as equipes por ser oportunidade única para conhecer bem o adversário.

Os dois times vivem bom momento na temporada. Disputam três torneios ao mesmo tempo e estão embalados. O Flamengo alcançou a final da Copa Libertadores ao vencer novamente o Barcelona, de Guayaquil, no meio de semana. O time paranaense se classificou para a decisão da Copa Sul-Americana – ambas as finais serão no fim de novembro.

Com tantos compromissos importantes pela frente, não será surpreendente se os dois treinadores fizerem testes ou pouparem titulares neste fim de semana. No caso de Renato Gaúcho, são três baixas garantidas. O zagueiro David Luiz e o volante Thiago Maia sofreram lesões musculares, enquanto o lateral-direito Matheuzinho está suspenso.

O técnico deve escalar Gustavo Henrique e Rodrigo Caio na zaga. Léo Pereira segue em baixa, principalmente após ser expulso de forma infantil no jogo de ida contra o Barcelona, após substituir David Luiz no segundo tempo. O meio-campo deve ter novamente Willian Arão, Andreas, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Mas Diego poderá aparecer se Renato Gaúcho optar por poupar um dos quatro.

Apesar do embalo na temporada, o Fla vem de dois tropeços no Brasileirão, um empate (América-MG) e uma derrota (Grêmio). Os tropeços afastaram mais o time carioca dos líderes. Tem 35 pontos, contra 38 do Palmeiras, seu futuro rival na final da Libertadores, e 46 do Atlético-MG. Mas líder e vice-líder tem dois jogos a mais que o Fla. Como o time mineiro foi eliminado da Libertadores e agora divide as atenções apenas com a Copa do Brasil, o time carioca tenta evitar novo tropeço, o que poderia acabar com suas chances de título no Brasileirão.

Se o Fla entrará em campo animado pela vaga na final da Libertadores, o Athletico se empolga com a decisão da Sul-Americana, que veio após duas vitórias sobre o tradicional Peñarol, do Uruguai. O time de Curitiba ainda vem de dois triunfos seguidos no Brasileirão (Juventude e Grêmio).

Estes resultados fizeram o time respirar na tabela, já que estava perto da zona de rebaixamento. Agora ocupa o meio da classificação.

Apesar do pouco tempo entre um jogo e outro – o segundo jogo com o Peñarol foi na quinta-feira -, o diretor-técnico Paulo Autuori, que vem comandando a equipe interinamente desde a saída de António Oliveira, deve manter a base do time titular. A única mudança certa é na defesa, porque Zé Ivaldo cumpre suspensão automática. Assim, Lucas Fasson será o novo companheiro de Pedro Henrique e Thiago Heleno.

O jogo será o último com Autuori nesta função. Ele vai ser substituído por Alberto Valentim, contratado na sexta-feira. Neste Brasileirão, o treinador dirigiu o Cuiabá apenas na primeira rodada.

