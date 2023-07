Flamengo e Athletico-PR reeditam na Copa do Brasil final da Libertadores de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Flamengo e Athletico-PR reeditam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil, a final da Libertadores de 2022, o último de uma série de confrontos entre os clubes nos últimos anos. Na ocasião, o time carioca levou a melhor.

Em alta sob o comando de Jorge Sampaoli, após começo de altos e baixos, o Flamengo chega às quartas de final após despachar o rival Fluminense. No jogo de ida, os times ficaram no 0 a 0. Na volta, o clube rubro-negro levou a melhor e venceu por 2 a 0. Nos últimos 12 anos, este será o 16º de mata-mata entre ambos, com 8 vitórias do Flamengo, cinco empates e apenas dois triunfos do Athletico-PR.

O time paranaense, por sua vez, ainda tenta se firmar com a saída do técnico Paulo Turra. Na fase passada, eliminou o atual líder do Brasileirão, o Botafogo-RJ, nos pênaltis, em pleno Engenhão, no Rio.

Jorge Sampaoli não deve contar com o zagueiro Léo Pereira, com uma lesão na coxa esquerda, e com o atacante Gabigol, que vem reclamando de dores no tornozelo direito. A ideia é que ambos sejam preservados.

Além deles, o goleiro Rossi e o volante Allan, novos reforços do clube, ainda não foram relacionados, diferente do atacante Luiz Araújo, que deve ficar como opção no banco de reservas, assim como Bruno Henrique, considerado por muitos como o grande reforço da temporada. Na realidade ele volta, aos poucos, de uma longa inatividade devido uma cirurgia no joelho.

“Melhor elenco da América para mim, disparado. Com grandes jogadores que tem aqui, não é à toa que é o último campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Estou muito feliz de poder jogar com esses jogadores. Vou aprender muito com eles, também vou ajudar a todos. Minha qualidade é que sou muito veloz, finalizo bem, tenho um bom um contra um. Vou ajudar ali, jogar pelo lado direito, mais aberto no campo e tenho muito a agregar nesse elenco”, prometeu o entusiasmado Luiz Araújo.

Do outro lado, o técnico Wesley Carvalho contará com Lucas Esquivel, reforço já regularizado pelo Athletico. Com isso, o treinador deve abrir mão do esquema com três defensores e colocar o novo jogador pelo lado esquerdo. “Ele vai ser relacionado. Se vai começar, deixo essa desconfiança. Quem jogar, vai fazer de tudo para conquistar o resultado positivo. Sabemos das dificuldades, mas vamos para vencer.”

Em relação ao jogo com o Palmeiras, que terminou empatado por 2 a 2, Bento volta após cumprir suspensão. Por outro lado, o volante Fernandinho continua vetado pelo departamento médico.

