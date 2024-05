Flamengo é alvo de protestos no Ninho do Urubu e jogadores têm carros cercados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 10:55 Para compartilhar:

Torcedores do Flamengo realizaram um protesto em frente ao CT Ninho do Urubu, nesta sexta-feira. Alguns jogadores, como o meia Arrascaeta e o atacante Everton Cebolinha, tiveram seus carros parados na chegada para o treino e sofreram fortes cobranças dos flamenguistas.

Imagens dos protestos viralizaram nas redes sociais. A diretoria não passou incólume e também recebeu críticas. Uma faixa com as frases “Fora Landim” e “Braz morde virilha” foram estendidas na frente do CT. A segurança precisou ser reforçada e policias foram deslocados ao local.

O Flamengo já havia sido alvo de protestos na terça-feira, durante o desembarque do time no Rio após a derrota para o Palestino, por 1 a 0, no Chile, pela Copa Libertadores. Na ocasião, o único jogador poupado pelos torcedores foi o meia uruguaio Nicolas De La Cruz.

Com a derrota, o Flamengo ficou em situação delicada na Libertadores e não depende mais apenas de si para se classificar às oitavas de final. O time está na terceira colocação do Grupo E, com 4 pontos, atrás de Bolívar (9) e Palestino (6), e à frente somente do Millionarios (1). Com apenas uma vitória, o rubro-negro carioca joga no Maracanã nas duas últimas rodadas da fase de grupos.

O Flamengo volta a campo no sábado, quando enfrentará o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Já pelo torneio continental, o próximo jogo do time será em 15 de maio, contra o Bolívar.