Flamengo: Dorival Júnior confirma que utilizará telão adquirido na Era Paulo Sousa

O técnico Dorival Júnior utilizará o telão do Ninho do Urubu, que foi adquirido pelo Flamengo durante a Era Paulo Sousa. Na coletiva de imprensa desta quarta-feira, ele, inclusive, revelou que havia pedido uma pequena TV quando treinava o Rubro-Negro em 2018 para auxiliar os treinamentos.





Telão do Ninho do Urubu (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

– Na minha outra passagem aqui, eu tinha solicitado um carrinho com uma TV, onde as imagens seria mostradas ali na hora aos jogadores. Com um telão como esse, nós temos, obrigatoriamente, que aproveitá-lo. Por que não?

– Agora, estamos chegando praticamente ainda no meio de um pequeno turbilhão aí, tentando conhecer tudo o que o clube tem nos apresentado, nos estruturamos um pouco mais dentro da própria cidade, dentro do próprio clube para que a partir daí sim. E estamos sendo muito bem assessorados, o trabalho do Juan e do Fábio fizeram com que, rapidamente, tudo aquilo que esteja a nossa volta tenha sido colocado à nossa disposição.

Outra herança da Era Paulo Sousa no Flamengo são os jantares no estádio após o jogo. No entanto, Dorival revelou que já tinha essa prática em outros trabalhos. O treinador explicou que a prática é o processo inicial de uma recuperação para o jogo seguinte.

– Nós sempre fizemos em todas as equipes que passamos. Eu fiquei feliz em saber que aqui dentro estava sendo feito com todos os problemas e dificuldades de estarmos fora do nosso habitat, ou seja, da nossa concentração, do nosso centro de treinamento. Mesmo com a distância e nem tendo tudo facilitado, o Flamengo ainda encontrou um caminho. Isso é um processo inicial de uma recuperação já para o jogo seguinte.

