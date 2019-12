Flamengo domina premiação do Campeonato Brasileiro

No final da noite desta segunda (9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu, na região portuária do Rio de Janeiro, o Prêmio Brasileirão 2019, festa de celebração dos destaques do futebol brasileiro.

Em um ano no qual o Flamengo conquistou o título em uma campanha em que quebrou vários recordes, a equipe rubro negra foi a mais premiada da noite.

Seleção do Brasileiro

Na eleição realizada por jornalistas, técnicos da competição e capitães foi definido o time ideal da Série A, com 9 jogadores do rubro negro: Santos (Athletico-PR), Rafinha (Flamengo), Rodrigo Caio (Flamengo), Pablo Marí (Flamengo) e Filipe Luis (Flamengo); Bruno Guimarães (Athletico-PR), Gerson (Flamengo), Everton Ribeiro (Flamengo) e De Arrascaeta (Flamengo); Bruno Henrique (Flamengo) e Gabigol (Flamengo).

Equipe feminina ideal

Na celebração também foi apresentada a seleção do Campeonato Brasileiro Feminino na Série A1. A equipe foi formada por: Luciana (Ferroviária); Fabiana (Internacional), Pardal (Corinthians), Érika (Corinthians) e Tamires (Corinthians); Aline Milene (Ferroviária), Maglia (Ferroviária), Gabi Zanotti (Corinthians) e Victoria (Corinthians); Millene (Corinthians) e Glaucia (Santos).

Prêmios individuais

A festa também apresentou os destaques individuais, começando com os artilheiros da competição masculina, Gabigol (Flamengo) com 25 gols, e do torneio feminino, Millene (Corinthians) com 19 gols.

Os prêmios de gol mais bonito, escolhidos por internautas, foram para Tamires (Corinthians), feminino, e para o uruguaio De Arrascaeta (Flamengo), masculino.

Já os prêmios de craque da galera foram para dois atletas do Flamengo, Larissa, entre as mulheres, e Everton Ribeiro, entre os homens.

O português Jorge Jesus (Flamengo) e Tatiele Silveira (Ferroviária) foram escolhidos os melhores técnicos do ano.

Além disso, foram apontados as revelações do Brasileiro, Victoria (Corinthians), no feminino, e Michael (Goiás), masculino.

Prêmios de craques

Já os craques da competição foram Millene (Corinthians), entre as mulheres, e Bruno Henrique (Flamengo), entre os homens.