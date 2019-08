Flamengo divulga relacionados contra o Vasco; Gabigol e Cuéllar estão na lista

Rio – O Flamengo divulgou no início da tarde desta sexta-feira (16) a lista dos atletas que viajarão para Brasília para disputar o clássico contra o Vasco, sábado, às 19h, no Mané Garrincha. A novidade é o retorno de Gabigol, recuperado de lesão na perna esquerda. O zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Vitinho, no entanto, ainda não voltam – seguem em recuperação de lesão e sequer viajaram.

Cuéllar, que tem propostas do Bologna, da Itália, e do Al Hilal, da Arábia Saudita, está na lista do técnico Jorge Jesus. Resta saber se será titular. Na lateral-direita, Rodinei começará jogando e João Lucas ficará no banco – Rafinha tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O clássico entre Flamengo e Vasco é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o terceiro colocado, com 27 pontos, dois a menos que o vice-líder Palmeiras (29) e cinco a menos que o líder Santos (32).