Flamengo divulga numeração oficial do elenco para o Brasileirão Neste sábado, clube publicou em suas redes sociais a lista completa com os jogadores e suas respectivas numerações oficiais da temporada

Neste sábado, o Flamengo divulgou a numeração oficial de seus jogadores para o Campeonato Brasileiro. Em suas redes sociais, o clube publicou a lista completa de seus atletas com seus respectivos números para a temporada.

O Flamengo faz sua estreia do Brasileirão neste domingo, diante do Atlético-MG, às 16h, no Maracanã. A partida marcará a estreia de Domènec Torrent como novo treinador do Rubro-Negro.

E MAIS:

Veja também