Flamengo derrota Franca para empatar em 1 a 1 série final do NBB

O Flamengo derrotou o Franca por 76 a 68, na noite desta quinta-feira (6) no ginásio Pedrocão, para empatar em 1 a 1 a série final do Novo Basquete Brasil (NBB). Desta forma, as equipes voltam a medir forças no próximo sábado (8), a partir das 17h10 (horário de Brasília), novamente em Franca, na disputa pela vantagem na melhor de cinco partidas.

TUDO IGUAL NAS #FINAISNBB No Jogo 2 da decisão do #NBBCAIXA 2023/24, @timeflamengo supera @francabasquete no Ginásio Pedrocão, devolve vitória fora de casa e empata a série de #FinaisNBB em 1-1! TEREMOS JOGO 4 JOGO 3: 08/06, 17h10, Ginásio Pedrocão (Franca-SP)! … pic.twitter.com/7vAtGlg9XF — NBB CAIXA (@NBB) June 7, 2024

O maior pontuador do Flamengo na partida foi o ala Gui Deodato, que somou 23 pontos. Já o pivô norte-americano Devon Scott colaborou com o Rubro-Negro com 17 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

Na primeira partida da série decisiva a equipe de Franca soube lidar com a pressão de um Maracanãzinho lotado, com quase oito mil presentes, para derrotar a equipe da Gávea por 69 a 56 no último sábado (1).