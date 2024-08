Flamengo derrota Bolívar por 2 a 0 na Libertadores e tem boa vantagem para a volta na Bolívia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 23:42 Para compartilhar:

O Flamengo venceu com méritos, porém, não fez o placar elástico que pretendia em cima do Bolívar, nesta quinta-feira no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores. De qualquer forma, o placar de 2 a 0 deixa o time brasileiro com uma boa vantagem para avançar às quartas de final. Afinal, pode perder até por um gol de diferença no jogo de volta, em La Paz, na Bolívia. Luiz Araújo marcou no primeiro tempo e Léo Pereira aos 44 minutos do segundo para mais de 65 mil torcedores.

Nesta temporada, este foi o terceiro confronto entre eles. Na fase de grupos, o Flamengo perdeu por 2 a 1 na altitude de La Paz, mas goleou por 4 a 0 no Maracanã. E venceu, de novo, no Rio de Janeiro. Antes do jogo de volta, na outra quinta-feira (dia 22), o Flamengo vai ter pela frente o clássico carioca contra o Botafogo, sábado, às 18h30, no Engenhão. Um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Disposto a ‘liquidar a fatura’ rapidamente, o Flamengo iniciou o jogo em cima, na pressão, no ataque. Quase abriu o placar logo aos dois minutos, quando Luiz Araujo cobrou falta e Erick Pulgar cabeceou. O goleiro Lampe salvou, mas a bola bate no lateral José Sagredo e quase entrou.

O time ganhou confiança e a torcida acompanhou com o grito nas arquibancadas. Mas, aos poucos, o adversário se organizou, mantendo sempre a linha defensiva com quatro defensores, com os dois laterais – os irmãos Jesús e José Sagredo – se mantendo fixos.

Aos 20 minutos, um susto, quando Oviedo entrou na área, passou por Léo Pereira e Erick Pulgar e após a finalização acabou bloqueado por Fabrício Bruno que desviou a bola para escanteio. Por alguns momentos, os jogadores flamenguistas se afobaram, com erros de passes e precipitação nas finalizações.

Quando o empate já preocupava a todos – dentro e fora de campo – saiu o gol. E num contra-ataque. De La Cruz roubou a bola e tocou para Luiz Araújo, que triangulou com Arrascaeta. O meia fez o passe para Pedro e o artilheiro, com inteligência, deu um toque por cobertura em dois zagueiros, deixando Luiz Araújo na frente da defesa. Ele deixou a bola quicar duas vezes e bateu firme de perna esquerda: 1 a 0, aos 29 minutos.

O gol baixou a pressão e a adrenalina. O segundo gol poderia ter saído aos 35 minutos, quando Pedro foi lançado em velocidade, ganhou a dividida com um defensor e seguiu adiante em alta velocidade. Mas quando estava perto da grande área, sentiu uma fisgada na parte posterior da perna esquerda e parou de correr. Logo levantou a mão pedindo a substituição. Dois minutos depois, Gabigol entrou em seu lugar.

Mas quem quase marcou foi o Bolívar, aos 42 minutos. Fábio Gomes entrou na área pela esquerda e ficou de frente com Rossi. O goleiro fez a defesa parcial no alto e a bola perdeu força. Fabrício Bruno apareceu na pequena área e deu um chutão para fora.

O Flamengo voltou para o segundo tempo para ampliar o placar. Empurrou o Bolivar para seu campo defensivo e passou a criar chances. Aos 10, Arrascaeta quase marcou de cabeça; aos 13, Gabigol entrou na área em velocidade e chutou em cima do goleiro Lampe, que fechou bem o ângulo.

Com os bolivianos apenas se defendendo, desta vez o técnico Tite foi ousado, tirando o volante Pulgar para a entrada do atacante Carlinhos. O atacante quase marcou de cabeça, aos 30, mas Lampe aliviou com o joelho, numa grande defesa.

Nesta altura, o Bolívar apenas se defendia, todo encolhido na defesa para evitar o segundo gol. Mas num contra-ataque quase empatou, quando Yomar Rocha cabeceou e a bola bateu no travessão de Rossi, aos 39 minutos.

O Flamengo seguia na pressão e marcou o segundo gol aos 44 minutos. Luiz Araújo cobrou escanteio e Léo Pereira subiu para desviar de cabeça. Já nos acréscimos, Gabigol sentiu uma fisgada na perna direita e deixou o campo, com o time carioca terminando o jogo com um jogador a menos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 BOLÍVAR

FLAMENGO – Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Carlinhos), De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Pedro (Gabigol) e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

BOLÍVAR – Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, Anderson Jesus e José Sagredo; Justiniano (Ervin Vaca), Saucedo e Ramiro Vaca; Bruno Sávio (Granell), Fábio Gomes (Yomar Rocha) e Oviedo. Técnico: Flavio Robatto.

GOL – Luiz Araújo, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Erick Pulgar e De la Cruz (Flamengo). Justiniano (Bolívar)

ÁRBITRO – Wilmar Roldán (COL).

RENDA – R$ 3.057.608,00.

PÚBLICO – 65.381 torcedores (60.536 pagantes).

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).