Flamengo defende vantagem diante do Olímpia para carimbar vaga nas quartas da Libertadores

Depois de abrir vantagem no jogo de ida, ao vencer por 1 a 0 no Maracanã com gol de Bruno Henrique, o Flamengo decide a classificação nas oitavas de final da Copa Libertadores na noite desta quinta-feira. Desta vez fora de casa, o time carioca enfrenta o Olímpia-PAR, às 21h (horário de Brasília), no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, podendo até empatar para seguir vivo na busca pelo segundo título seguido e pelo tri do torneio continental.

Caso o time brasileiro perca por um gol de diferença, independentemente do placar (1 a 0 ou 2 a 1, por exemplo), a vaga será definida nos pênaltis. O Olímpia só avança no tempo regulamentar, caso vença por dois gols ou mais de diferença. Quem chegar às quartas de final irá pegar o Fluminense, que garantiu vaga ao passar pelo Argentinos Juniors-ARG.

O técnico Jorge Sampaoli terá praticamente todo o elenco à disposição para montar o Flamengo. O lateral Filipe Luís e o zagueiro Léo Pereira, que eram dúvidas, treinaram normalmente e seguiram viagem com o restante do grupo para o Paraguai. Mas é possível que David Luiz e Airton Lucas sejam mantidos como titulares.

Poupados na derrota para o Cuiabá, Bruno Henrique e Gabigol vão voltar ao ataque, inclusive, com Pedro indo para o banco de reservas. O volante Erick Pulgar é a única baixa, porque ele segue entregue ao departamento médico em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

De qualquer forma, Sampaoli fez uma análise do que o Flamengo terá pela frente e afirmou que o time não jogará com o regulamento debaixo do braço. “Sabemos que o jogo no Paraguai vai ser muito difícil, porque o Olímpia é muito competitivo lá. Temos que ter um nível de conexão ao jogo muito alto para passar de fase. Aqui no Flamengo, a realidade é de que precisa vencer tudo que jogue, então vamos fazer de tudo para que isso aconteça e para que a gente possa seguir esse caminho.”

Do outro lado, o técnico Francisco Arce, ex-lateral de Grêmio e Palmeiras, segue sem poder contar com seu goleiro titular Gastón Oliveira. Ele sofreu um traumatismo direto no antebraço direito e ficará de fora por pelo menos mais duas semanas. O reserva Juan Spíndola está confirmado no gol.

Mesmo assim, Arce confia em um bom resultado. “Vai ser lindo, é um jogo muito importante para nós, dentro da nossa casa, com o apoio da torcida. Sabemos que estamos em desvantagem, mas estamos preparados para a guerra. Cada jogador se prepara para jogar um jogo como este. Quem não quer jogar as oitavas de final contra o Flamengo? Vamos manter o foco para virarmos esse jogo.”

