Flamengo defende o bom momento diante do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Invicto há dez partidas, o Flamengo parece ter entrado nos trilhos sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Para confirmar o bom momento, o time carioca enfrenta o Red Bull Bragantino na quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, no interior de São Paulo, em duelo que marca o encerramento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo não perde na temporada desde o revés por 2 a 1 para o Athletico-PR, pela quarta rodada da Série A. Desde então, foram dez jogos sem perder, entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. No último jogo antes da pausa para os amistosos da seleção brasileira, venceu o Grêmio por 3 a 0 e assumiu o terceiro lugar, com 19 pontos, a cinco do líder Botafogo.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, oscila na temporada. Vivendo altos e baixos, o time paulista lidera sua chave na Copa Sul-Americana, mas ocupa a modesta 12ª colocação no Nacional, com 14 pontos e vem de um empate por 1 a 1, com o Atlético-MG, fora de casa. O resultado foi considerado bom pelo técnico Pedro Caixinha.

O argentino Sampaoli não vai ter o artilheiro Gabigol. Apesar de ter treinado e mostrado estar sem dores no quadríceps, o camisa 10 da Gávea deve ser poupado, seguindo o planejamento do clube, para voltar 100% contra o Santos, seu ex-clube, domingo na Vila Belmiro. Pedro, que estava à disposição da seleção brasileira, atuou apenas 51 minutos e deve começar ser titular neste jogo.

Ao contrário de Ayrton Lucas, titular nos dois jogos do Brasil, o lateral deve começar no banco e Sampaoli deve optar por uma formação com três zagueiros. Vidal e Erick Pulgar, também atuaram pela seleção chilena e irão para o jogo, assim como Varela, pela seleção uruguaia. O trio, porém, será reavaliado antes da partida. Destes, somente Pulgar é considerado titular. Sampaoli projeta uma evolução no Flamengo: “Sou uma pessoa muito ambiciosa. Quero que, a partir da minha chegada, o Flamengo seja ainda maior do que é. Mas primeiro temos que sair dessa crise que me trouxe até aqui. A ideia é fazer a torcida desfrutar do Flamengo.”

Pelo lado do Red Bull Bragantino, o técnico português Pedro Caixinha não terá o goleiro Cleiton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucão deve assumir a vaga. Por outro lado, o treinador ganhou o retorno do volante Matheus Fernandes, que cumpriu suspensão na última partida contra o Atlético-MG. Com isso, Jadsom retorna ao banco de reservas.

À disposição da seleção do Equador, Léo Realpe sofreu uma lesão nos amistosos e desfalca a defesa. O lateral Andrés Hurtado, também da seleção equatoriana, é dúvida e será reavaliado horas antes da partida. Já o atacante Thiago Borbas deve ser relacionado para o duelo.

O volante Matheus Fernandes comentou sobre a expectativa sobre o duelo contra o Flamengo: “Nosso time tem um modelo de jogo. Contra qualquer time nós vamos jogar do mesmo jeito. É pressão o tempo todo para não deixar o adversário ter conforto com a bola para não criar jogadas. Sabemos que o Arrascaeta tem qualidade, vai ser vigiado de perto, mas também temos que nos preocupar com outros jogadores.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias