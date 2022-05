Flamengo defende longa série invicta pela Libertadores no Maracanã; veja artilheiros e garçons Já classificado às oitavas, Fla recebe o Sporting Cristal, nesta terça, de olho na liderança geral do torneio e manutenção de invencibilidade no estádio

O Flamengo não perde há 14 jogos no Maracanã em duelos válidos pela Libertadores e, nesta terça-feira, diante do Sporting Cristal-PER, vive a possibilidade de estender a sua maior série invicta como mandante no torneio. O duelo da vez será realizado às 21h30 (de Brasília), com o time de Paulo Sousa já garantido nas oitavas de final.





Em meio ao início ruim no Brasileiro, o Flamengo se amparou ao ótimo aproveitamento no Grupo H da Libertadores, que é de 86,7%, para amenizar a pressão sob o trabalho de Paulo Sousa. E o jogo de amanhã será o terceiro de cinco consecutivos no Maracanã.

A última derrota do Flamengo em casa na competição continental ocorreu no dia 3 de abril de 2019, diante do Peñarol, quando a equipe uruguaia venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 na fase de grupos.

No estádio, ao todo, são 40 gols marcados ao longo das 14 partidas invictas na Libertadores, sendo nove de Bruno Henrique e oito, de Gabigol. Bruno Henrique também foi o principal garçom ao lado de Arrascaeta – ambos têm seis assistências.

Confira o ranking de gols e assistências do Flamengo na série invicta de 14 jogos no Maracanã pela Libertadores:

GOLS

Bruno Henrique: 9

Gabigol: 8

Everton Ribeiro: 5

Pedro: 4

Willian Arão: 2

Lincoln: 2

Arrascaeta: 2

Gustavo Henrique: 2

Diego: 1

Vitinho: 1

Pablo Marí: 1

Rodrigo Caio: 1

Thuler: 1

Gutiérrez (San José) – contra

ASSISTÊNCIAS

Arrascaeta: 6

Bruno Henrique: 6

Everton Ribeiro: 4

Gabigol: 3

Matheuzinho: 2

Vitinho: 2

Pará: 1

Gerson: 1

Diego Ribas: 1

Lázaro: 1

BRIGA PELA MELHOR CAMPANHA



> Veja e simule a tabela da Libertadores

Boa parte dos principais goleadores e garçons deve estar à disposição de Paulo Sousa, que definirá quem poupará ou não contra o Sporting Cristal após a atividade desta segunda-feira, a última antes do embate diante dos peruanos.

A briga concreta do Flamengo é pela melhor campanha geral da Libertadores. Atualmente, está com 13 pontos e saldo positivo de oito gols: tem a segunda melhor, só fica atrás do Palmeiras, com 15.

E MAIS: