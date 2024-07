Flamengo defende liderança do Brasileirão diante do Atlético-MG na Arena MRV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Na disputa ponto a ponto pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem um compromisso complicado para se manter no topo. Nesta quarta-feira, às 21h30, enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 14ª rodada.

No último fim de semana, o Flamengo enfrentou no Rio de Janeiro o Cruzeiro, rival do Atlético, e venceu por 2 a 1, se mantendo na ponta com 27 pontos, um a mais do que o Palmeiras. No último jogo como visitante, porém, perdeu a sua invencibilidade, ao cair diante do Juventude, por 2 a 1, em Caxias do Sul (RS).

O técnico Tite segue praticamente com os mesmos desfalques de jogadores convocados à Copa América: Arrascaeta, De la Cruz, Viña, e Varela, além de Igor Jesus e Everton Cebolinha, lesionados.

A novidade é que o volante Erick Pulgar retornou aos treinos após a eliminação do Chile e pode até ser titular pela carência na posição. Sem novas baixas, o técnico deve suar a mesma base do último jogo, a não ser que decida poupar algum jogador por conta da sequência de jogos.

Gabigol, que já tinha sido cortado contra o Cruzeiro, segue fora. Ele não foi afastado do Flamengo, mas já fez cinco jogos na competição. O limite para poder defender outro clube é de sete. Com a renovação cada vez mais difícil, o Flamengo precisa manejar essa questão para encontrar uma nova casa para o atleta. Cruzeiro e Palmeiras, eventuais interessados, não estariam dispostos a fazer um investimento alto neste momento.

Apesar das ausências serem sentidas, Tite disse estar focado no trabalho com os jogadores disponíveis. “Temos que pensar jogo a jogo. Estamos trabalhando com quem está aqui. Não dá para projetar muito, eu não consigo. Tivemos uma vitória importante e já precisamos nos concentrar para outro duelo complicado.”

Até agora, o Atlético-MG tem campanha irregular e aparece em 11º com 18 pontos. No último jogo, empatou em casa por 1 a 1 com o Atlético-GO. Aliás, o desempenho como mandante não é nada bom, com uma vitória, em 20 de abril, quatro empates e uma derrota.

Assim como Tite, o técnico Gabriel Milito pode ter um retorno chileno: o atacante Eduardo Vargas. Ele, porém, teve um problema no voo e chegará apenas na quarta-feira na capital mineira, tornando sua presença na partida incerta. Alan Franco e Guilherme Arana seguem na Copa América.

Recuperado de lesão, o volante Otávio treinou normalmente e deve ser opção no banco. O zagueiro Bruno Fuchs e o meia Gustavo Scarpa voltam de suspensão e serão titulares. O goleiro Everson, o zagueiro Maurício Lemos, o lateral Saravia, o meia Rubens e o atacante Alisson seguem como baixas por lesões, enquanto o meia Zaracho é dúvida.

Milito também valorizou os jogadores que possui e não focou nos desfalques. “Atuamos com os jogadores disponíveis, ponto. Pouco a pouco iremos recuperando os jogadores lesionados e isso será importante para a sequência da temporada.”

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLAMENGO

ATLÉTICO – Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Battaglia, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Palacios; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC – Fifa).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).