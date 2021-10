Flamengo declina com um pressionado Renato Gaúcho e vive a pior sequência em quase um ano Rubro-Negro foi eliminado para o Athletico, em pleno Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil, e chegou a quatro partidas sem triunfar

O Flamengo teve as voltas de Gabigol e Bruno Henrique ao comando de ataque, mas voltou a ser ineficaz e seguiu o declínio sob o comando de Renato Gaúcho, o que dessa vez custou caro e a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, vencedor no Maracanã por 3 a 0. Assim, o clube vive a pior sequência sem vitórias em quase um ano.

A última vez em que o Flamengo havia ficado quatro partidas sem triunfar ocorreu em novembro de 2020, quando perdeu para o Atlético-MG, São Paulo (duas vezes) e empatou com o Atlético-GO, justamente no período em que Domènec Torrent caiu – após revés para o Galo – e Rogério Ceni assumiu.

Já o grupo atual, sob o comando de um pressionado Renato Gaúcho, que ouviu diversos xingamentos em uníssono nesta noite e coro pela volta de Jorge Jesus, não vence há duas semanas – a última ocorreu contra o Juventude, pelo Brasileirão. Depois, empatou com o Cuiabá e Athletico e foi derrotado para o próprio Furacão (hoje, se despedindo da Copa do Brasil) e Fluminense.

O técnico falou sobre a continuidade do trabalho – ou não.

– Isso é com a diretoria. A gente tem que jogar, tem que melhorar, a gente sabe disso, continuar se dedicando, porque esse time é um time que se dedica, faz treino em casa, treina a mais, sempre quer mais. Então, não é uma derrota que vamos jogar tudo para o alto. Entendemos a torcida, sabemos que é decepcionante – disse Renato Gaúcho, em entrevista coletiva.

E o próximo compromisso do Flamengo será outro jogo decisivo: contra o líder Atlético-MG, neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Maracanã, um trunfo para o pressionado time de Portaluppi encurtar a distância para o Galo, que hoje é de 13 pontos (com dois jogos a mais).

