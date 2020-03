Flamengo dá férias coletivas aos jogadores até 20 de abril

A diretoria do Flamengo decidiu dar férias coletivas aos jogadores do time profissional, segundo anunciou o clube na noite desta segunda-feira. O elenco ficará afastado dos trabalhos entre o dia 1º e o dia 20 de abril. O objetivo do clube carioca é reduzir o prejuízo em razão da paralisação do futebol brasileiro.

A decisão acontece dois dias depois de a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciar que o Campeonato Carioca não voltaria a ser disputado antes do dia 30 de abril – a paralisação inicial era de apenas duas semanas. A entidade não descartara ampliar a interrupção do Estadual.

Além disso, a CBF ainda não definiu quando retomará a Copa do Brasil e nem aventou ainda novas datas para o início do Brasileirão. A Conmebol, responsável pela Copa Libertadores, que conta com a participação do Fla, também segue com seu planejamento indefinido em razão da pandemia.

Com a decisão pelas férias coletivas, o Flamengo segue a orientação do que foi discutido em reunião dos clubes com a CBF, na quinta-feira, por videoconferência. No encontro, os clubes acordaram que dariam 20 dias de férias aos seus elencos e descartaram qualquer negociação coletiva entre os times e os representantes dos jogadores.

Na mesma reunião, todas as partes deixaram em suspenso a discussão sobre eventuais cortes de salários dos jogadores, em razão da falta de rendimento por parte dos clubes, diante da falta de bilheteria e direitos de televisão. O Flamengo não informou se fará corte nos ganhos dos atletas.